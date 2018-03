A l’occasion de la Journée internationale de la protection civile, le comité syndical de la direction régionale de la protection civile de Ségou avec à sa tête le sergent-chef, Modibo Sanogo, a fait la rétrospective de l’année 2017. On y retient environ 698 interventions sur la voie publique avec 1434 victimes secourues en 2017. C’était le 10 mars 2018 à Ségou.

Avec 118 communes comme zone d’interventions, la protection civile de Ségou, malgré les moyens limités, arrive à réaliser des prouesses dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Sur le plan des accidents de circulations, l’unité régionale a effectué environ 698 interventions qui ont permis de secourir 1434 victimes : 70 morts et 1364 blessés.

Dans le domaine des inondations, environ 665 ménages ont été touchés en 2017 avec 2707 victimes. Ces sinistres ont occasionné trois morts et deux blessés. Sur le plan des incendies, l’unité régionale a effectué 39 interventions et secouru 39 victimes dont 4 blessés. S’agissant des cas de noyades, la protection civile régionale a fait 12 sorties et enregistré 13 victimes dont 12 morts et une blessé.

Pour la découverte de cadavres, 5 sorties ont été faites. Dans le domaine de secours à victimes, 88 sorties ont été réalisées pour 97 victimes dont 20 morts et 74 blessés.

O.D.

