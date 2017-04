La revue régionale du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable se tient depuis mardi à Ségou. Elle est organisée par le ministère de l’Économie et des Finances avec l’appui de l’Union Européenne. Cette étape de Ségou vise à créer les conditions d’une concertation entre les acteurs en vue d’une plus grande inclusivité des politiques publiques au niveau régional.

SIKASSO : plus de 4 milliards francs CFA pour l’amélioration de la production du riz sur 22 sites aménagés

La coopération Allemande, l’Union Européenne et le Canada mettent plus de 4 milliards de francs CFA pour l’amélioration de la production du riz sur 22 sites aménagés dans la région de Sikasso. Les agents des services techniques de l’état, les producteurs et les productrices échangent depuis hier matin à Sikasso sur les stratégies de mise en œuvre du programme en question. La rencontre est organisée par le Programme d’Appui au sous-secteur de l’Irrigation de Proximité pour lutter contre la faim en milieu rural.

SAN : mise en place d’une coordination féminine

L’Association féminine de la Commune de Sanékuy dans le cercle de Tominian a mis en place une coordination féminine dans sa commune. L’évènement a réuni mardi une trentaine de femmes de la localité. Les participantes ont également mobilisé une somme de 250.000 francs CFA pour soutenir la caisse de la coordination.

YOROSSO : inauguration d’une adduction d’eau potable

Le village de Boura dans le cercle de Yorosso vient de bénéficier d’une adduction d’eau potable à travers le Programme d’Eau Potable et Assainissement (PEA). Financée par la coopération Luxembourgeoise, le coût de cette réalisation s’élève à plus de 200 millions de francs CFA. L’infrastructure a été inaugurée mardi à la mairie de la localité en présence des leaders communautaires et religieux.

TAOUDENIT : célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme

La région de Taoudénit a célébré mardi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une délégation de la direction régionale de la santé s’est rendue à Nib-Kit, dans la commune de Salam pour sensibiliser les populations sur les risques liés à la maladie. Des moustiquaires imprégnées ont été distribuées aux femmes et aux enfants de la localité.

ANSONGO : démarrage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

La campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre du 28 avril au 1er mai à Ansongo dans la région de Gao. Les autorités religieuses et la société civile du cercle se mobilisent pour la réussite de l’opération. Elles ont organisé hier matin une rencontre d’échange sur l’importance de la vaccination qui concernera plus de 64 mille enfants de la localité.