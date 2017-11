La visite du président IBK à Sikasso continue d’alimenter les commentaires dont les échos parviennent à Bamako. Ce qui a surtout retenu l’attention, c’est la distribution (durant tout le séjour) des billets de banque. « On n’a jamais vu un chef de l’Etat se comporter de la sorte. Partout où il est passé, ce sont des enveloppes qui ont circulé…», indiquent des témoins.

En cette période où la misère sévit dans tout le pays, le geste présidentiel est souvent perçu comme un don du ciel. Alors dans certaines localités visitées, le partage du « don » a posé des problèmes. « Après la visite, on est dans la pagaille. Cette pagaille est venue de Bamako », confie une ressortissante de Bougouni. Elle précise que le plus dramatique est que des confréries ou associations risquent de connaitre de sérieux problèmes internes à cause de cet argent distribué. Mais pour elle, tout ça n’a aucunement adouci les cœurs. Et pour preuve… Le samedi dernier, de nombreuses personnes ont quitté Bougouni pour Bamako, afin de venir prendre part à la manifestation du Collectif des régions non opérationnelles. Elles affirment qu’il n’y aura pas d’élections, tant que le régime ne prend pas de décision concernant ces « régions non opérationnelles», dont Bougouni fait partie. Question : qui dit que l’argent fait tout accepter ?

La Rédaction

