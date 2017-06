A la tête de la direction régionale des Douanes de Sikasso, depuis seulement quelques mois, en plus des objectifs de recettes, le Col Mohamet DOUCARA a fait de la lutte contre les produits prohibés et d’autres produits issus de la fraude un combat sans merci. Et pour cela, les différentes équipes déployées sur le terrain ont redoublé de vigilance. Le 13 juin dernier, l’équipe de la Section Recherche et Interventions sous la conduite de l’Inspecteur SOUMARE a mis le grappin sur plus de 14 briques de chanvre indien.

N’eut été la vigilance et surtout le tact des agents de la Section Recherche et Interventions des Douanes de Sikasso, avec comme chef de file, l’Inspecteur SOUMARE, ce produit prohibé était en passe de pénétrer dans la ville de Sikasso. Le délinquant avait planifié toute sorte de stratégies pour déjouer les plans des agents de Douanes, quelque part, il lui fallait se réveiller très tôt, pour pouvoir déjouer les plans de l’Inspecteur SOUMARE et ses éléments, qui depuis plusieurs mois, multiplient les patrouilles partout dans la région de Sikasso à la recherche de délinquants et d’autres fraudeurs.

« 90 explosifs et 90 détonateurs saisis par la Section Recherche et Interventions des Douanes ».

En plus de la saisie des 14 briques de chanvre indien intervenue, le 13 juin 2017, il faut souligner que la Section Recherche et Interventions des Douanes de Sikasso, dans le domaine de la lutte contre l’insécurité à frapper un coup de maître, par la saisie de 90 explosifs et 90 détonateurs. Comme pour dire, que les hommes du Colonel Mohamet Doucara ne sont pas prêts à se laisser rouler dans la farine par les fraudeurs et les délinquants.

El Moustapha Maïga