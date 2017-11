Le président de la République s’est rendu à Sikasso, du 22 au 24 novembre 2017. L’occasion était bonne pour le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de dire à la face du monde que Sikasso, c’est chez ses oncles. IBK n’est pas à sa première visite, la première eut, en 2014, au camp Babemba avec les troupes maliennes. Ce jour-là, les propos tenus par le chef suprême des Armées ont été désobligeants, lorsqu’il affirme face aux hommes de troupes qu’un pays m’empêche d’avoir des armements pour vous. Des propos maladroits d’un chef d’Etat souverain.

A quelques encablures de la présidentielle de 2018, Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) se réarme pour aller convaincre cette fois-ci. Sa devise trouvée est: «Sikasso, c’est chez mes oncles». Le neveu des Sikassois a pris trop temps pour faire cette déclaration étonnante. Pourquoi le fils de Konimba Traoré a attendu tout ce temps ? A Sikasso, on sait que le grand-père du président y a travaillé pendant longtemps au service TSF (Téléphonie Sans Fil). Et les Sikassois l’appelaient affectueusement (Nèguè djourou Tiémogo Keïta).

Venons-en à l’histoire qui lie IBK à la famille fondatrice de Sikasso. Tous les Traoré seraient originaires de Balandougou (Mandé). Qu’ils soient Traoré de Dio, de Kolokani, de Sikasso, de San, de Ségou, de Diré ou même de Guinée Bissau (Sané et Mané) etc. tous auraient la même origine: l’Empire du Mandé. Quant à la maman du président (Konimba Traoré), elle serait née à Bèguèna dans le cercle de Bla.

Chez les Minianka, les patronymes Traoré sont rares et quand ils existent, ils représentent la chefferie de Sikasso. Le prénom Konimba est atypique. C’est une appellation authentique des Bambara de Ségou. Le nom Konimba est donné à l’enfant qui vient après la naissance de jumeaux. Sayon ou Sadio chez les Mandenka et Konimba chez les Bambara. Le nom Konimba Traoré devait servir à Ibrahim Boubacar de tisser des liens très forts entre les régions de Sikasso et Ségou. Une union entre Bambara, Sénoufo et Minianka que le fils du Mandé devait judicieusement exploiter.

IBK chez ses oncles

Toute parole bonne ou mauvaise doit être dite au bon moment et à la meilleure occasion. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a choisi le bon moment et la belle occasion pour rappeler aux Sikassois qu’ils sont ses oncles et qu’il est chez ses parents. La parenté est comme un objet de connaissance.

La circonstance choisie était la meilleure: une visite officielle en pays Sénoufo. Il ne pouvait trouver meilleure occasion que celle-ci pour dire ce qui les unit. Ibrahim Boubacar Keïta est le fils de Konimba Traoré qui porte le même patronyme que l’une des familles fondatrices du Kénédougou: les Traoré.

Il ne s’est pas trompé lorsqu’il affirme que Sikasso c’est chez ses oncles. Comme ça se passe chez nous au Mali, chez l’oncle, le neveu est roi. Il revient aux oncles du président IBK de lui offrir une femme de la famille en guise de réveil de la parenté.

Amy SANOGO

