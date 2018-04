Lundi 2 avril aux environs de 19 heures 30, un caporal de l’armée de terre du nom de Alhad Ag Inazoum, revenant du check-point situé à l’entrée nord-ouest de Tombouctou, a été abattu par des individus armés non identifiés.

La moto de la victime est restée en marche jusqu’à l’arrivée des secours pour récupérer la dépouille du caporal. Son corps a été inhumé le lendemain. La veille de cet assassinat, 2 individus ont braqué un commerçant au quartier Hammabangou, avant de vider les caisses. Le boutiquier a crié au secours et les braqueurs ont été arrêtés par une foule déchainée a qui a brûlé un des malfrats. Cependant, ce dernier n’est pas mort. Il a été admis au CHU de Tombouctou pour recevoir des soins. Le second malfrat a été remis à la police en attendant de connaître son sort.

Par ailleurs, le vendredi 30 mars à 7 heures 45, une tentative d’enlèvement de voiture devant le domicile du directeur régional du développement social et de l’économie solidaire a échoué. Le chauffeur était posté devant la porte dans l’attente de son patron qui devait se rendre à l’aéroport, quand deux individus armés ont surgi dans l’intention d’enlever le véhicule. Un des bandits a essayé de tirer, mais son arme n’a pas fonctionné. Un corps à corps s’est alors engagé entre eux et le chauffeur du véhicule qui a finalement eu le dessus. Dans leur fuite, les malfrats ont abandonné l’arme et une paire de chaussures. Par sa bravoure et sa témérité, le chauffeur a évité le vol du véhicule de service, mais a reçu un coup de cross du pistolet automatique qui a laissé une plaie sur sa tête.

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou

Commentaires via Facebook :