KOUTIALA : hausse du prix du charbon

Le prix du charbon a connu une augmentation à Koutiala. De 1500, le charbon est acheté aujourd’hui à 3 000 francs CFA. Selon les commerçants, cette situation s’explique par l’abandon de là des activités de production du charbon en cette période d’hivernage.

YOROSSO : le trafic et le vol d’ânes de plus en plus fréquents

Le trafic et le vol d’ânes sont de plus en plus fréquents dans le cercle de Yorosso. À Koury et à Mahou, les populations se plaignent de la disparition de plusieurs de leurs ânes. Elles retrouvent les carcasses de leurs animaux dans la brousse. Selon des sources locales, la peau de ces animaux est vendue au Burkina Faso.

KOULIKORO : les accidents de la circulation ont fait un mort et 6 blessés pendant la fête de ramadan

Un mort et 6 blessés, c’est le bilan des accidents de la circulation survenus le jour de la fête de ramadan à Koulikoro. Cette information a été communiquée ce mardi 27 juin 2017 par la direction régionale de protection civile lors d’une session de travail.