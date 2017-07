Ibrahima Diouf, Administrateur-directeur général de Ebi-sa, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank, et Grégory Clemente, directeur général de Proparco, filiale de l’Agence française de développement dédiée au ecteur privé, ont parachevé le vendredi dernier, 21 juillet, l’accord signé entre Proparco et le groupe bancaire panafricain Ecobank le 12 juillet, à Abidjan, permettant ainsi de garantir à hauteur de 50 millions de dollars (environ 25 milliards Fcfa) les crédits documentaires ouverts par quatre filiales du Groupe Ecobank en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Mali).

Proparco, la filiale de l’Agence française de développement (Afd) dédiée au secteur privé et le groupe bancaire panafricain Ecobank avaient signé depuis le 12 juillet dernier à Abidjan une ligne de garantie de Trade Finance d’un montant de 50 millions de dollars, pour soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains et européens, en augmentant la capacité de financement d’opérations d’import/export de 4 filiales africaines du groupe Ecobank (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Mali) auprès d’EBI-sa, filiale française d’Ecobank.

“Nous sommes heureux d’avoir été choisis par Proparco et d’être les pionniers de ce nouvel instrument de financement qui répond parfaitement à la mission d’Ebi-sa en tant que tête de pont du développement du Groupe à l’International et ainsi de concrétiser l’ambition d’être la référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde”, a expliqué Ibrahima Diouf, Administrateur-directeur général d’Ebi-sa. En effet, Ebi-sa, créée en 2008 comme filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank, a récemment adopté un plan stratégique à l’horizon 2021 qui correspond à l’objectif du Groupe Ecobank d’être la référence incontestée et reconnue de la Banque africaine à l’international. Depuis sa création, Ebi-sa s’est orientée prioritairement vers les besoins des entreprises.

Pour Grégory Clemente, directeur général de Proparco : “La mise en Å“uvre d’un projet pilote de trade finance figurait parmi les objectifs que s’est fixée Proparco dans sa stratégie 2017-2020 pour répondre aux besoins de ses clients. Nous sommes heureux de réaliser notre première opération de ce type avec le Groupe Ecobank, un partenaire de longue date et une référence du secteur bancaire en Afrique”.Â

De toute façon, il n’est pas hasardeux d’affirmer que le partenariat entre Ecobank International et Proparco se porte bien car, rappelons-le, avant ce contrat de ligne de garantie de Trade Finance, Proparco avait déjà accordé deux prêts à Ecobank. Pour le plus récent, la convention de prêt a été signée le vendredi 29 novembre 2014 à Paris par Claude Périou, directeur général de Proparco et Thierry Tanoh, qui était en ce temps-là directeur général d’Ecobank. Ce financement servait à développer le réseau de banques locales du groupe bancaire panafricain.

Quant au premier prêt de 40,7 millions d’euros sur sept ans accordé au groupe Ecobank en juillet 2012, Proparco y était accompagné par BIO (la société belge d’investissement pour les pays en développement). C’était pour financer le développement des systèmes et l’infrastructure technologique du groupe bancaire panafricain.               Â

A.B.NIANG