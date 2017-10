Sale temps pour des cadres de la Banque Of Africa (BOA) ? Consécutivement à la découverte d’une grosse magouille portant sur le détournement d’une vingtaine de milliards de francs CFA, le pôle économique s’est saisi du dossier. En effet, selon certaines informations, des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur l’ampleur de la magouille et situer les responsabilités. Des cadres sont cités dans cette sulfureuse affaire. Il est fort possible que des poursuites judiciaires soient engagées contre eux

La première dame boude-t-elle les protestantes ?

A l’association des femmes de l’église protestante du Mali, des interrogations fusent au sujet de l’attitude de l’épouse du chef d’Etat, Keïta Aminata Maïga, à leur égard. En effet, selon une source proche de cette association, les protestantes auraient introduit des demandes d’audience (plus précisément trois demandes) auprès de la première dame, sans obtenir à ce jour aucune réponse favorable.

Aussi, Madame Keïta n’aurait jamais donné une suite favorable à cette communauté lorsqu’elle a été invitée à des manifestations organisées par les protestantes.

Sans ouvertement crier à une discrimination voulue et entretenue dans l’entourage de Madame Keïta, les femmes de l’église protestante estiment qu’elles sont peut être victimes d’appartenir à une minorité qui ne compte pas. Et pourtant, les anciennes Premières dames, à savoir Adame Ba Konaré et Lobo Traoré Touré ont laissé de bons souvenirs à l’ensemble des associations féminines, à cause de leur disponibilité et leur sens d’équité entre toutes les femmes maliennes…

La Rédaction