En prélude de la 13ème édition de la journée du paysan à Ségou, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) a organisé un atelier préparatoire de deux jours pour peaufiner les recommandations à adresser au chef de l’Etat. Cette première rencontre du monde rural s’est déroulée du 23 au 24 mai dernier au Stade Amary Daou de Ségou.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé en présence du président de l’APCAM, Bakary Togola, de la représentante du ministre de l’Elevage et de la Pêche, de la présidente de la Fédération Nationale des Femmes Rurales, du président des Jeunes Ruraux et des autorités administratives et traditionnelles de Ségou. Cette rencontre a réuni plus de 500 délégués venus de toutes les localités du pays.

Cette année, la journée du paysan sera célébrée sous le thème central : « Investir dans l’emploi des jeunes en milieu rural ».

Dans son intervention, le représentant du Maire de la commune urbaine de Ségou, Bamoussa Touré a souligné que le thème retenu pour cette édition est pertinent pour qui connait le rôle et la place que les jeunes occupent dans le développement socioéconomique du pays. Il a promis l’accompagnement de la cité des Balanzans à ces journées préparatoires qui offriront de belles recettes aux jeunes.

Pour le représentant du conseil communal de Ségou, le choix porté sur leur localité pour cet évènement n’est pas un fait du hasard au regard des potentialités agricoles que regorge la région de Ségou. Aussi, il a souligné l’existence d’une population à majorité jeune et à vocation agro-sylvo-pastorale.

Le président de l’APCAM Bakary Togola quant à lui, a mis l’accent sur l’engagement concret du président de la République en faveur du monde rural. Un engagement qui s’est traduit par la subvention des intrants, des semences, des machines agricoles et l’allocation de 15% du budget au développement rural.

Il a salué les résultats encourageants obtenus au sortir de la dernière campagne agricole tout en informant sur les prévisions pour la prochaine campagne qui sont de 10 millions de tonnes de céréales et 750.000 tonnes de coton.

Après avoir évoqué les nombreuses potentialités agricoles en terre et en eau dont dispose le Mali, Bakary Togola dira qu’il n’y a pas de raison pour que le Mali ne puisse pas assurer sa sécurité alimentaire et donner de l’emploi aux jeunes.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé a indiqué que la jeunesse constitue l’avenir du pays. Il s’est dit convaincu que la création d’emplois pour les jeunes et particulièrement ceux du milieu rural est une nécessité absolue pour un développement durable du pays.

Le ministre a soutenu que la problématique de l’emploi des jeunes constitue un engagement fort du projet de société du président de la République. Selon lui, le développement d’une politique spécifique en faveur de la jeunesse rurale figure dans les 10 axes prioritaires envisagés pour la promotion de la jeunesse malienne.

Dr Nango Dembélé a fait savoir que dans l’objectif de création de 200.000 emplois promis par le président IBK, son département ambitionne d’y contribuer à travers la création de 10.000 emplois dans son domaine d’intervention.

« L’appui permanent de mon département au renforcement des capacités de la profession agricole à travers les formations réalisées, l’organisation des journées paysannes, de la femme rurale, les participations aux rencontres nationales et internationales, amorcent la dynamique du développement de l’entreprenariat agricole », a affirmé le ministre Nango Dembelé.

Adama Dao, envoyé spécial