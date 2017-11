L’examen du projet de programme de travail et le budget annuel 2018 du P2RS, sont les points à l’ordre du jour de la troisième session du Comité national de pilotage du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire nutritionnelle au sahel (P2RS) qui se tient ce jeudi 23 novembre à la Direction des Finances du Matériel du ministère de l’agriculture.

– Maliweb.net- Le secrétaire général du ministère de l’ agriculture, Dr Abdoulaye Hamadoun a présidé ce matin l’ouverture des travaux de la 3ème session du Comité national de pilotage du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’ insécurité alimentaire nutritionnelle au sahel (P2RS) en présence du représentant du ministre de l’élevage et de la pêche en plus de l’ ensemble des acteurs impliqués dans le P2RS.

Inscrit dans le cadre de la réalisation de l’objectif « Zéro Faim en 2032 » de l’ Alliance globale pour la résilience au Sahel (AGIR), le Projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2RS), a une mise en œuvre sur une durée de 20ans et concerne les sept pays sahéliens les plus affectés par les crises alimentaires : Burkina, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Tchad. Le P2RS au Mali a un coût estimé à 31, 94 milliards de F CFa ( 24, 15 milliards de CFA , un don FAD et 4, 14 milliards du gouvernement du Mali).

Dans son intervention, le Dr Abdoulaye Hamadoun est revenu sur le contexte de réalisation et les composantes du P2RS à savoir que le programme s’exécutera à travers 4projets de 5 ans chacun et sous trois composantes qui sont le développement des infrastructures rurales, le développement des chaines de valeurs et des marchés régionaux ainsi que la gestion du projet.

Le P2RS a été officiellement lancé le 16 décembre 2015 au Mali et la deuxième session du comité de pilotage s’est tenue le 17 novembre 2017 avec pour objectif globale de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et spécifiquement accroître sur une base durable la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel.

Rappelant les activités menées par composante en 2017 pour un bon démarrage des infrastructures sur le terrain, le représentant du ministre de l’agriculture dira que l’année 2018 est considérée comme le démarrage effectif des activités. Pour l’exercice financier de 2018 le P2RS a un budget de 11milliards 754 millions de F CFA exclusivement consacrés au financement des travaux.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

