Du 10 au 16 novembre 2017, le réseau Agriprofocus va organiser la 4ème édition de la caravane pour la promotion de l’entrepreneuriat agricole sur le thème « Entrepreneuriat agricole, passons à l’ acte » sur l’axe Bamako-Kita-Kédougou (Sénégal). L’information a été donnée le 7 septembre 2017 par les membres dudit réseau à leur siège à l’ ACI 2000.

La quatrième édition de la caravane pour la promotion de l’ entrepreneuriat agricole est pour bientôt , organisée par le réseau Agiprofocus Mali en collaboration avec le ministère des Maliens de l’ extérieurs et de l’ intégration Africaine, l’ ambassade des Pays-Bas , l’ ANPE, ICCO-Coopération, et le MMK ; la caravane va réunir une centaine de jeunes pour l’ édition 2017 sur l’axe Bamako-Kati-Kayes -Kénédougou au Sénégal. Selon Georges Akibode, chargé entreprenariat jeune d’Agriprofocus, l’objectif de cette caravane vise à contribuer à l’attractivité du secteur agricole pour la promotion de l’emploi et de l’ insertion des jeunes dans le secteur agricole. Et ceci conformément à la mission du réseau dont la mission principale est le développement de l’entreprenariat agricole comme expliqué par Mme Daoulata Maïga du volet évènementiel de la plateforme. Par ailleurs, elle dira que le réseau entend se positionner avec d’autres acteurs pour promouvoir les échanges et les débats sur la problématique de l’ emploi des jeunes à travers différentes caravanes. Selon les organisateurs de la caravane la dernière édition a été une réussite, elle avait conduit les caravaniers sur l’ axe Bamako-Bobo Dioulasso, une occasion pour les caravaniers de s’imprégner des réalités du terrain, échanger avec d’autres personnes et s’inspirer de leurs expériences. Toujours parlant du bilan des trois précédentes éditions, Georges Akibode affirme que certains bénéficiaires du projet ont pu démarrer de leurs entreprises qui pressentent un très bon rendement . Soulignons que le ministère de la promotion des investissement et du secteur privé, accompagne le réseau Agriprofocus dans ses activités de développement de l’agroalimentaire et de la sécurité alimentaire. Le Conseiller technique dudit ministère, Demba Toukara, présent à la rencontre n’ a pas manqué de saluer les efforts du réseau et signifier l’ accompagnement de son département.

Khadydiatou SANOGO