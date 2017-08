Ces outils d’aide à la décision, élaborés par le Programme compétitivité et diversification agricole (PCDA) sont destinés aux différents professionnels des filières commerciales agricoles, aux services techniques de l’Etat et des structures d’appui du secteur rural. Ils permettront d’améliorer la compétitivité des filières notamment la pomme de terre, la mangue, la papaye, l’anacarde, l’échalote-oignon…

La cérémonie officielle de remise des outils d’aide à la décision, élaborés par le PCDA a eu lieu hier au ministère de l’Agriculture. En effet, le PCDA est un projet préparé par le gouvernement malien avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Il visait notamment de contribuer à la levée des contraintes critiques au développement d’un certain nombre de filières commerciales agricoles, parmi lesquelles le Mali jouit d’un avantage comparatif et d’opportunité de marchés confirmées.

Le projet a été exécuté pendant une période de dix ans (2016-2012) avec un financement additionnel de 2013 à 2015. Le Projet qui désormais géré par une unité intérimaire, met à disposition des acteurs des filières commerciales agricoles aux services techniques de l’Etat et des structures d’appui du secteur rural, des outils techniques indispensable à l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture commerciale au Mali. Les Outils sont : les Plans de compétitivité filière PCF, les Référentiels technico-économiques et le kit d’entreprises agricoles et les guides de systèmes d’irrigation.

Le Plan de compétitivité « est un véritable outil d’orientation et de référence pour la prise de décision sur les investissements stratégiques entrepris au niveau des filières prioritaires ciblées par le PCDA. Il fournit un tableau de bord avec une série d’outils pour opérationnaliser les plans de développement stratégique filière réalisés par le PCDA dans le cadre d’une concertation publique-privé ».

Le référentiel technico économique est une fiche technique et économique qui caractérise l’utilisation d’une technologie sur une spéculation ou un produit donné. Il sert d’outil pratique et décisionnel pour les promoteurs des sous projets dans le choix des technologies diffusées par le PCDA.

Enfin le kit est une traduction du référentiel technico économique. Il constitue une évaluation quantitative et financière de l’ensemble des équipements, infrastructure, et outils techniques et technologiques et renseigne les promoteurs des sous projets sur le coût d’investissement en fonction des options techniques appliquées.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, le Dr Abdoulaye Hamadoun, ces documents stratégiques et opérationnels ont été élaborés avec une démarche scientifique rigoureuse. « Les données enregistrées ont été validées à plusieurs niveaux par les services techniques compétents de l’Etat », a-t-il affirmé

Pour le coordinateur du PCDA, Fodé Konaté, les différents documents permettront aux acteurs des filières commerciales agricoles, d’améliorer non seulement la compétitivité, mais aussi la productivité.

La remise officielle a été suivie d’un atelier d’appropriation des outils par les acteurs des filières, des agents des services techniques du ministre de l’Agriculture.

Maliki Diallo