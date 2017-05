Les responsables du groupe commercial ‘’l’Eléphant Vert Mali S-A’’ ont procédé au lancement de leurs produits et services agricoles pour la campagne hivernale 2017-2018. C’était le 16 mai dernier au restaurant ‘’Balasoko’’ du Parc national. Durant la cérémonie, les responsables de la dite société ont partagé leur expérience avec les acteurs du secteur agricole. C’était sous la présidence de Oumou Sidibé Vanhooerbeke, Directrice Générale d’Eléphant Vert Mali, en présence d’Abdallah Ag Idias Imick, représentant le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable et de Sébastien Couasnet, président du groupe Eléphant Vert.

‘’Eléphant Vert’’ est un groupe commercial suisse créé par ‘’Antenna Technologies’’, une fondation spécialisée dans la recherche, l’adaptation et le transfert de technologies innovantes permettant de lutter contre la pauvreté et de promouvoir un développement durable. Ses activités se concentrent sur la nutrition et la protection des cultures ainsi que sur la revitalisation des sols. Avec comme objectif de produire plus et produire mieux. Mais aussi, redynamiser l’écosystème agricole dans son ensemble.

Grâce à sa filiale ‘’Valorhyse’’ dédiée à la recherche et au développement, le groupe met au point des produits innovants à base de micro-organismes capables d’offrir aux agriculteurs de nombreux bénéfices à savoir, la régénération du sol par la matière organique et sa capacité de réserve nutritive, la nutrition des plantes par l’utilisation de micro-organismes capables d’augmenter l’apport d’éléments fertilisants et la protection des plantes par l’utilisation de micro-organismes antagonistes des ravageurs ainsi que des pathogènes.

Des produits et services innovants pour un nouveau modèle agricole performant, sain et durable

Le groupe Eléphant Vert propose quatre (4) gammes de produits conçus autour de la racine «NOVA». Il s’agit d’ORGANOVA qui sont des amendements organiques, de FERTINOVA qui sont des bio fertilisants 100% naturels, de NOVASTIM qui sont des bio stimulants et NOVAPROTECT qui sont des bio pesticides. Il propose aussi trois gammes de services à savoir, l’accompagnement technique couvrant tous les besoins des agriculteurs et des partenaires, l’accompagnement financier c’est-à-dire développer la micro-finance agricole à travers la mise en place d’un accompagnement financier aux formes variées et l’accompagnement industriel, c’est-à-dire accompagner des entreprises agro-industrielles pour la valorisation de leurs déchets.

Dans son intervention, Oumou Sidibé Vanhooerbeke dira que l’Eléphant Vert est une usine moderne installée sur plus de 6 hectares, avec une capacité de production de 50.000 tonnes de bio fertilisants par an extensibles à 100.000 tonnes. Selon elle, elle a été officiellement inaugurée à Ségou il y’a un an.

D’après elle, les bio-fertilisants de son entreprise, à savoir l’Organova et le Fertinova sont le fruit d’une biotechnologie innovante. Ces micro-organismes d’intérêt agricole dit-elle, sont 100% certifiés bio et 100% maliens car issus de matières premières provenant toutes du Mali et produites par des Maliens.

«Plutôt que d’importer les engrais, Eléphant Vert les produit sur place et contribue ainsi au développement de l’économie malienne pour le bonheur des populations et l’avenir de nos enfants à travers une agriculture climato-intelligente», a-t-elle indiqué. Avant de souligner que depuis sa mise en place, l’usine est présente dans 5 régions du Mali avec plus de 150 points de vente. Et les produits sont utilisés pour la culture du coton, du maïs, du riz, du sorgho et aussi pour le maraichage.

Le président du groupe Eléphant Vert, Sébastien Couasnet a, quant à lui précisé que leur entreprise est une société commerciale qui met en place une stratégie commerciale et industrielle soutenue par une fondation. Une actionnaire qui a une vision à long terme et qui veut avoir un fort impact social et environnemental.

« On est arrivés au Mali entre 2011-2012. On a passé la crise politique et sécuritaire. Et malgré tout, nos actionnaires ont placé leur confiance au Mali dont ses enjeux sont importants. Grâce à ses supports, le groupe Eléphant Vert a investi 13 milliards FCFA sur le territoire malien dont 6 milliards FCFA à l’unité de production qui est à Ségou », a-t-il fait savoir.

Pour lui, l’entreprise met des produits innovants sur le marché qui permettent de maintenir et d’augmenter le rendement. Et de nos jours dit-il, la société accompagne les bénéficiaires grâce au développement d’un programme de micro-finance pour permettre aux agriculteurs et revendeurs de bénéficier de crédits afin de mieux mener leurs activités.

«Nous comptons aujourd’hui sur un partenariat fort avec les différentes entités administratives étatiques semi privées et semi publiques pour nous permettre de mieux diffuser toutes ces solutions pour une agriculture saine et durable à travers le Mali», a-t-il conclu.

Moussa Sékou Diaby