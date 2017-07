Les responsables du Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricoles du Mali accusent le Docteur Nango Dembélé des les avoir mis à l’écart

Après leur mise à l’écart dans le programme d’approvisionnement des intrants au compte de la campagne agricole 2017-2018, les responsables du Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricoles du Mali (GIDAIAM), ont dénoncé les manœuvres du gouvernement à travers le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé. C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue le lundi dernier à la Maison de la presse, sous le thème « défis et perspectives de la campagne agricole 2017-2018 ». Ladite conférence était animée par le président du GIDAIAM, Sinaly Bakaina Traoré entouré par plusieurs membres du Groupement. Son objectif : informer l’opinion nationale et internationale sur le comportement du ministre Nango Dembelé qui les a mis à l’écart du programme d’approvisionnement des intrants agricole de la campagne agricole 2017-2018.

D’entrée de jeu le conférencier principal, a rappelé que lors de la campagne agricole écoulée à la même période, le ministre de l’Agriculture d’alors Kassim Denon avait aussi tenté d’écarter les membres du GIDAIAM dans l’approvisionnement des intrants agricole, mais il a fini par céder pour le bon déroulement de la campagne. Même scenario cette année encore. Le gouvernement vient d’écarter plus d’une vingtaine de distributeurs d’engrais sur le terrain dans son programme de la campagne agricole 2017-2018, a-t-il expliqué. Le président du groupement, Sinaly B Traoré, s’en est spécifiquement pris au ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembelé, qui, selon lui, n’a pas tenu compte de l’enjeu de l’activité du secteur dans le cadre de la réussite de ladite campagne agricole.

« Nous ne connaissons que ce travail et nous sommes prêts à fournir beaucoup d’efforts afin que les Maliens puissent être satisfaits. La vingtaine de sociétés qui composent le groupement emploient aujourd’hui plus de 200 personnes. C’est dire encore une fois combien, nous contribuons contre le chômage et l’immigration clandestine », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le président Sinaly B. Traoré, a renouvelé l’engagement et le soutien de son groupement quant à l’assainissement du secteur dans l’approvisionnement des intrants agricoles dans le cadre de la subvention, une volonté politique du président de la République, SE. M. Ibrahim Boubacar Keita, d’accompagner les agriculteurs maliens avec un budget de 53,5 millions de FCFA.

« La réussite de cette campagne agricole dépend de nous car, nous sommes des acteurs incontournables pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays, a conclu le président du groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricole du Mali » a t-il dit pour conclure.

AMTouré