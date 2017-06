Le Comité national de la recherche agricole (Cnra) a organisé, le vendredi 16 juin dernier, au centre d’expérimentation et d’enseignement de Samanko, la remise officielle de semences certifiées par le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao) ; de 5 unités mobiles de conditionnement et de traitement de semences et des kits de décorticage de maïs au ministère de l’Agriculture pour les paysans au titre de la campagne agricole 2016-2017.

La cérémonie était présidée par Nango Dembélé, ministre de l’Agriculture, en présence de Dr Aly Kouriba, secrétaire exécutif du Comité national de la recherche agricole (Cnra) et coordinateur du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao), de Mme Konaré Nafisatou Guindo, présidente de l’Association pour la promotion féminine et des notabilités de Samanko.

Le programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao) est un programme sous-régional de génération et de diffusion des innovations technologiques aux fins de rendre l’agriculture plus productive et de favoriser l’intégration régionale. Il a été initié par les Etats membres de la Cedeao avec l’appui technique du Coraf et le soutien financier de la Banque mondiale.

Au cours de cette cérémonie, Dr Aly Kouriba, secrétaire exécutif du Comité national de la recherche agricole (Cnra) et coordinateur du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao) a tout d’abord remercié les agricultures pour leur présence, avant de préciser que l’objectif global du programme est d’intensifier la production, la diffusion et l’adoption de technologies améliorées dans les filières prioritaires des produits agricoles. “Depuis le lancement de la 2ème phase, les résultats obtenus peuvent être synthétisés ainsi qu’il suit : Dans le domaine de la coopération sous régionale, les acquis sont la mise en place d’un mécanisme de financement pérenne de l’agriculture, l’harmonisation du cadre réglementaire du secteur semencier. Dans le domaine de la recherche, on peut retenir : la réhabilitation des centres de recherche, notamment la construction de nouveaux laboratoires ; le renforcement de la capacité des chercheurs par la formation des 111 jeunes en Masters et 47 en Doctorats ; le financement de 27 projets de recherche stratégique ou appliquée, qui a permis la génération de 24 nouvelles technologies parmi lesquelles 5 nouvelles variétés de riz à haut rendement. En ce qui concerne la diffusion de technologies, le programme a financé 16 projets de recherche à demande et la diffusion de nombreuses innovations techniques qui ont permis de toucher 2 037 722 bénéficiaires dont 49% de femmes”, a-t-il précisé.

Quant au ministre de l’Agriculture, il a rappelé le rôle majeur de l’agriculture dans l’économie nationale en intéressant plus de 60% de la population active et participant pour 30% à 40% au PIB. L’agriculture procure 60 à 70% des recettes d’exportation. Elle pourrait contribuer davantage si toutes les conditions étaient réunies pour ce faire. “Je me réjouis donc de la cérémonie qui nous réunit ce matin, puisqu’il s’agit de procéder au lancement de l’opération de diffusion de semences certifiées du Ppaao au titre de la campagne 2017-2018 portant sur 3 200 tonnes de semences de céréales, de légumineuses alimentaires et des cultures fourragères. Il convient d’ajouter à cette quantité les remboursements issus de l’opération de la campagne dernière, évalués à 70 000 tonnes. Aussi, cette opération est accompagnée de la remise officielle de 5 unités mobiles de conditionnement et de traitement de semences à la Direction nationale de l’agriculture. Il sera également remis un lot d’équipements post récolte et de transformation comportant 12 kits de décorticage de fonio, 12 batteuses de fonio, 7 séchoirs solaires, trois moulins à marteau de 30 fours et 10 égreneuses de maïs à l’Association pour la promotion féminine”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que ces différentes opérations de diffusion de semences et de renforcement des capacités des compagnies semencières s’inscrivent dans les priorités du département de l’Agriculture qui vise à moderniser l’agriculture pour plus de productivité. La cérémonie a été clôturée par la remise symbolique de ces équipements au ministre de l’Agriculture et à l’Association pour la promotion féminine.

Mahamadou TRAORE