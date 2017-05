A la faveur de la 13e édition de la Journée du paysan, célébrée le 24 mai à Ségou, le monde rural, à travers l’Apcam, a promis 750 000 tonnes de coton et 9,4 millions de tonnes de céréales au compte de la campagne agricole 2017-2018.

En conclave les 23 et 24 mai à Ségou, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam) a annoncé des chiffres évocateurs concernant la campagne agricole 2017-2018. Elle prévoit une production d’environ 750 000 tonnes de coton contre 647 000 tonnes à l’issue de la campagne 2016-2017.

Cette nouvelle performance placera notre pays  au 2e rang des pays  producteurs de coton après l’Egypte.  Dans la même dynamique, les paysans ont annoncé la production de 9,4 millions de céréales contre 8,9 millions à la campagne 2016-2017. Pour ce faire, les 700 paysans réunis dans la Capitale des Balanzans à l’issue de leur conclave ont fait neuf recommandations.

Il s’agit, entre autres, de faciliter la mise en place d’organisations formelles de jeunes ruraux  pour développer l’esprit entrepreneurial ; renforcer les capacités des jeunes  sur les techniques innovantes  de production agricole, les doter en kits à la fin de chaque formation afin de favoriser leur installation dans leur localité d’origine ; créer un fonds spécial dédié uniquement à l’emploi des jeunes ruraux.

Les chambres d’agriculture et des organisations agricoles ont sollicité à travers ces recommandations  2% du budget d’Etat alloué au secteur agricole pour l’Apcam et incité à la reprise des activités des institutions  financières au profit des agriculteurs du Nord sans oublier la vulgarisation du système de cages flottantes pour booster la production de poissons et lutter contre la prolifération des dragues le long des cours d’eau à travers le pays.

Sanoussi Sylla, représentant des éleveurs, a interpellé le chef de l’Etat sur le phénomène de vol de bétail dans le pays. Il a invité le président de la République, président du Conseil supérieur de l’agriculture, à instruire l’élaboration d’une loi qui criminalise le vol de bétail pour bannir cette pratique qui prend de plus en plus d’ampleur dans le pays et demeure la cause de plusieurs conflits entre les communautés.

Problématiques des dragues

Les pisciculteurs aussi ont interpellé le chef de l’Etat sur cette situation à travers le pays et qui tue à petit feu nos cours d’eau et les ressources piscicoles.

Les paysans par la voix de leur président, Bakary Togola, a sollicité du gouvernement la circulation des engins à deux roues (motos) de 6 h à 18 h dans les localités concernées afin que les producteurs  puissent s’occuper de leurs activités agricoles et faciliter le transport des intrants.

Aux termes des assises, les producteurs agricoles du Mali ont adressé une motion spéciale de remerciement au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, pour tous ses efforts pour le développement de l’agriculture au Mali.

Le président IBK, en retour, a promis de mettre le paquet pour soutenir le secteur, socle de la croissance  au Mali.  Sur l’octroi de 2 % pour le meilleur fonctionnement de l’Apcam, IBK a donné son quitus.  Cependant, il a rappelé la gestion efficiente des intrants et engrais. Il a instruit la fourniture d’engrais de qualité aux paysans.

O.D.