Le ministre de l’agriculture, Nango Dembélé a procédé le vendredi 16 juin 2017 à Samanko, au Centre d’Etudes et d’Expérimentation sur le Machinisme Agricole au Mali (CEEMA), au lancement de l’opération de diffusion de semences certifiées auprès des producteurs. Ce lancement a été l’occasion de remettre officiellement cinq unités de traitement et de conditionnement de semences végétales à la Direction Nationale de L’Agriculture ainsi que divers équipements post-récolte et de transformation des produits agricoles à l’Association de la Promotion des Femmes (APF). C’était en présence du secrétaire exécutif du Comité National de la Recherche Agricole non moins coordinateur National du PPAAO /WAAP et des autorités administratives et locales.

Le lancement de cette opération de diffusion de semences certifiées du WAAP au titre de la campagne 2017-2018 porte sur 3.200 tonnes de semences de céréales, de légumineuses alimentaires et des cultures fourragères. De même, il convient d’ajouter à cette quantité les remboursements issus de l’opération de la campagne dernière, évalués à 7.000 tonnes. Aussi, cette opération a été accompagnée par une remise de 5 unités mobiles de conditionnement et de traitement de semences à la Direction Nationale de l’Agriculture. Par ailleurs, un lot d’équipements post récolte et de transformation comportant 12 kits de décorticage de fonio, 12 batteuses de fonio, 7 séchoirs solaires, 3 moulins à marteau et 30 fours chorchors et 10 égreneuses de maïs ont été remis à l’Association pour la Promotion Féminine (APF). Après avoir rappelé le rôle majeur de l’agriculture dans l’économie nationale. Le ministre de l’agriculture, Nango Dembélé a fait savoir que le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest est un programme sous régional qui vise à améliorer la performance de l’agriculture par la génération et la diffusion, à vaste échelle des innovations technologiques susceptibles d’entrainer un gain de productivité, de plus 15%, susceptible d’induire une croissance agricole de 6%. Selon le ministre, ces différentes opérations de diffusions de semence et de renforcement des capacités des compagnies semencières s’inscrivent dans les priorités de son département qui, pour lui, visent à moderniser l’agriculture pour plus de productivité et de compétitivité dans le contexte actuel de l’intégration. Plus loin, il dira que la diffusion des équipements et matériels post récolte et de transformation des produits agricoles constituent également un des piliers majeurs de la politique de développement agricole. Au dire du secrétaire exécutif du Comité National de la Recherche Agricole non moins coordinateur National du PPAAO /WAAP, Dr. Aly Kouriba a souligné que l’objectif global du programme est d’intensifier la production, la diffusion et l’adoption de technologies améliorées dans les filières prioritaires des produits agricoles. Cependant, il a évoqué les acquis du programme qui sont entre autres la mise en place d’un mécanisme de financement pérenne de l’agriculture, l’harmonisation du cadre réglementaire du secteur semencier, la réhabilitation des centres de recherche, le financement de 27 projet de recherche stratégique ou appliquée. En outre, il a expliqué que le programme a financé 16 projets de recherche à demande et la diffusion de nombreuses innovations techniques qui a permis de toucher 2037. 722 bénéficiaires dont 49% des femmes.

Ousmane Baba Dramé