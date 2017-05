Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication, le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO-Mali), que dirige Dr Ali Kouriba, a organisé au bénéfice des acteurs du secteur rural une campagne de production et de diffusion des messages radiophoniques en vue de faire connaitre les technologies agricoles et de susciter leur adoption pour le plus grand nombre de producteurs. Pour cela, il a signé une convention de partenariat avec l’Union des Radios et Télévisions libres du Mali (URTEL).

La convention a pour objet la production de dix-sept (17) magazines radiophoniques d’une durée de 15 minutes en langues nationales sur les technologies agricoles et la diffusion de ces magazines sur le réseau des radios de l’URTEL à raison d’un (01) passage par semaine sur 100 radios de proximité.

La campagne de diffusion, qui couvre une durée de six mois, a été lancée le mardi 25 avril 2017. Les technologies concernées par la campagne radiophonique sont entre autres, les approches du WAAPP, les semences certifiées, le semoir philippin, les techniques améliorées de l’étuvage du riz, le kit de décorticage du fonio, le poulet Wassachiè, les semences saines de pommes de terre, la repiqueuse manuelle, la production de banane par la technique PIF, l’insémination artificielle, la tomate d’hivernage, les cages flottantes (pisciculture), les infrastructures et équipements de production animale et le vaccin Avivac I2.

AG