Selon les données de l’atelier national de validation des statistiques de commercialisation des mangues, tenu début novembre 2016, la campagne de la mangue a enregistré des résultats satisfaisants avec un volume d’exportation de 43 285,951 tonnes contre 38 799,21 t en 2015, rapportant ainsi plus de 15 milliards de F CFA de chiffre d’affaires. Cette performance a été réalisée grâce à des appuis multiformes du Cadre intégré en synergie avec d’autres projets/programmes intervenant dans la filière.



L’information a été donnée durant la semaine dernière, par le ministre du Commerce, Abdel Kader Konaté, lors de la rencontre statutaire du Comité de pilotage du Cadre intégré renforcé et de l’aide pour le commerce. La rencontre s’est tenue au département du Commerce en présence des membres dudit comité et de l’ambassadeur du Danemark au Mali, Winnie Petersen en sa qualité de représentante du pays facilitateur des partenaires au développement. Les participants ont passé en revue l’état d’exécution des activités du projet au titre du 1er semestre 2017 et les plans de travail révisés desdits projets, à savoir : l’appui aux filières agroalimentaires d’exportation (FIAGRO), l’appui Cadre intégré du commerce (catégorie 1) et le Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali (catégorie 2).

Le projet FIAGRO initie des activités concourant à l’accroissement des exportations des produits agroalimentaires, notamment la mangue, le karité et les produits agricoles transformés, a expliqué le ministre. Ces activités portent aussi bien sur le renforcement des capacités productives que celui des capacités commerciales. Ainsi, en 2017, les appuis du Cadre intégré ont porté sur la mise en place du système de gestion de la qualité et l’accompagnement relatif aux référentiels de certification des PME de transformation des produits agroalimentaires et le renforcement des capacités des acteurs de la filière karité. Quant au projet d’appui au Cadre intégré du commerce (catégorie 1), il vise à renforcer les capacités de l’Unité de mise en œuvre du Cadre intégré et l’appui institutionnel. C’est ainsi qu’une structure publique, comme la Direction générale du commerce et de la concurrence, a bénéficié des appuis en termes de formation de ses cadres, d’acquisition de serveurs et de matériels informatiques. Le 3ème projet à bénéficier de l’assistance du Cadre intégré, est le projet de gomme arabique. L’appui a consisté à la mise en place des stratégies d’accroissement des revenus des acteurs de la filière et à la réduction de la pauvreté, notamment en milieu rural par l’exploitation rationnelle et l’exportation de gomme arabique. Les activités réalisées à cet effet en 2017, ont porté sur l’appui à la mise en place du Bureau national de l’interprofession gomme arabique et ses démembrements ; le renforcement des capacités des acteurs à travers l’élaboration du Guide de bonnes pratiques de gomme arabique de qualité et la mise en place d’un fonds de garantie de 424 millions de FCFA au profit des producteurs et des collecteurs de gomme arabique. Le plan de travail de 2017, a été révisé en vue de prendre en compte des activités pertinentes dont la réalisation est impérative pour l’atteinte des objectifs du programme cadre intégré renforcé au Mali.

Dans son discours d’ouverture, le ministre du Commerce s’est réjoui de l’accompagnement du Royaume du Danemark qui ne ménage aucun effort pour aider le Mali à combattre efficacement la pauvreté, notamment en milieu rural.

