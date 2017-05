Il est doté d’un budget de 287 679 207 500 de FCFA afin de permettre de consolider les solides acquis

C’est dans une salle des banquets du palais de Koulouba sous un fond vert émanant des produits agricoles nationaux exposés là que le président de la République Ibrahim Boubacar Keita, arborant un boubou blanc, a validé le plan de campagne 2017-2018, le mardi 2 mai dernier. C’était en présence du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, du ministre de l’Agriculture, Nango Dembélé, tous deux également de blanc vêtus, du président de l’APCAM, Bakary Togola, d’une vingtaine de membre du gouvernement et de plusieurs autres acteurs du secteur de l’agriculture et de l’élevage et de la pêche du pays du Mali.

7eme du genre, cette rencontre annuelle a pour objectif de valider le document de programmation qui définit l’ensemble des objectifs, de stratégies cohérentes et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles, animales, halieutiques et aquatiques.

Trois temps forts ont marqué cette session : la présentation par le ministre de l’Agriculture du plan de Campagne agricole consolidé et harmonisé 2017-2018 ; l’intervention du président de l’APCAM, et la validation du document par le président Ibrahim Boubacar Keita.

Le ton de la cérémonie a été donné par le ministre Nango Dembélé. Ce dernier a dans sa présentation, salué les acquis de la campagne écoulée, « la campagne agricole 2016-2017 s’est déroulée dans de bonnes conditions agro climatiques, renforcées par des actions de soutien et de suivi rapprochés, à savoir ; la mise en œuvre de nouvelles terres agricoles, la subvention des intrants, l’opérationnalisation du programme 1000 tracteurs, la diffusion de nouvelles technologies agricoles ». Toutes choses qui pour lui, ont permis d’atteindre les productions record de céréales de 8, 8 millions de tonnes, 645 000 tonnes de coton.

Pour ce qui de la campagne 2017-2018, dotée d’un budget global de 287 679 207 500 FCFA, elle s’annonce sous de bons auspices ; notamment dans le cadre de l’opérationnalisation des engagements du Président de la République, qui a octroyé 15% pour du budget national au secteur du Développement rural dira le ministre Nango Dembélé. Ainsi au cours de cette campagne, il sera procédé, entre autres, à l’amélioration de la production et de la productivité agricoles ; l’amélioration des conditions de vie des populations, la souveraineté alimentaire, la protection et la gestion rationnelle des ressources naturelles.

Le président de la Chambre permanente d’agriculture, a pour sa part, salué l’engagement du président de la République, IBK, tout en souhaitant le maintien de la dynamique enclenchée pour le bonheur des maliens « la campagne ayant fait un décalage de 20 jours, si toutefois les mille tracteurs, et la subvention n’avaient pas été initiés par le chef de l’Etat, on allait juste enregistrer un grand manque à gagner. « Nous vous remercions pour avoir fait tant d’efforts pour le secteur de l’agriculture, en voici les retombés aujourd’hui. Premier producteur de céréales dans la sous-région, et deuxième en coton en Afrique après l’Egypte. Ça, c’est grâce à vous. Soyez en remercié. Aussi les paysans, par ma voix, vous promettent de faire beaucoup plus que la campagne passée si les engagements sont maintenus, voire même la subvention augmentée».

A sa suite, c’est un président de la République satisfait des résultats de la campagne passée, qui a demandé d’observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés récemment à Nampala. Il a salué l’effort des acteurs qui ont contribué à atteindre le résultat obtenus « il n’y a pas de dignité au-dessus de la dignité qu’offre la sécurité alimentaire…grâce à l’agriculture, à l’effort des hommes et des femmes qui ont conduit de manière puissante et constante la campagne écoulée. Je constate avec satisfaction les résultats encourageants et qui méritent d’être portés à la connaissance de l’opinion nationale et international ». IBK, a reconnu volontiers que, indéniablement, ces résultats engrangés prouvent à suffisance que l’attribution des 15,1% du budget national, au secteur de l’agriculture au développement rural a permis d’améliorer les performances.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a insisté sur l’assainissement des intrants agricoles, et a du coup apprécié les mesures prises pour moraliser les dépenses publiques. Et le Président de la République de dire tout son espoir, par rapport au plan de campagne 2017-2018. Avec comme, entre autres attentes, le démarrage du processus de la création du nouveau village agricole ; l’élargissement des nouveaux matériels agricoles en plus des tracteurs à d’autres types d’équipements, afin de trouver les besoins réels des producteurs dans le souci d’alléger la pénibilité humaine. C’est donc sous des acclamations nourries qu’Ibrahim Boubacar Keita a validé les six programmes de campagne, avant de la déclarer ouverte.

La remise symbolique du panier du paysans au président de la République et à son Premier ministre a mis fin à la cérémonie.

Mohamed Naman Keita