Le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé a effectué le 05 juin dernier, une visite à la Direction des Ressources Humaines du Secteur du Développement Rural (DRH-SDR) à la demande du Directeur de ladite structure, M. Ousmane Guindo. Il était venu s’enquérir des conditions de travail des agents de cette structure.

Au cours de sa visite dans les différents bureaux de la DRH-SDR, le ministre NangoDembélé et sa délégation composée de son chef de cabinet, Seydou Diakité et d’autres membres de son cabinet ont constaté de visu, les conditions pitoyables de travail du personnel de la structure. Ils travaillent dans des bureaux vétustes avec des plafonds sérieusement endommagés. Sans compter les mobiliers de bureaux qui n’encouragent personne à y travailler.

Après la visite dans les bureaux vétustes, (certains bureaux ont mêmes été abandonnés à cause de leur état), le ministre de l’Agriculture et sa délégation ont eu un tête-à-tête avec le Directeur, Ousmane Guindo et son staff.

Au cours de cet entretien, le premier responsable de la Direction des Ressources Humaines du Secteur du Développement Rural a expliqué au ministre NangoDembélé et sa délégation, les conditions de travail très difficiles de son personnel.

« Depuis plus d’un an, nous avons commencé la restitution des dossiers individuels. Et aujourd’hui, 3768 dossiers individuels dont 2042 pour le Ministère de l’Agriculture sont reconstitués. Mais, ces dossiers sont à même le sol et attendent d’être classés dans les armoires et salles conçus à cet effet », a indiqué M. Guindo. Selon qui, « ceux qui viennent y travailler sont très souvent dans une situation de stand-by en attendant d’avoir mieux. La DRH-SDR en tant que structure chargée de combler les cadres organiques des autres structures en personnel manquant se trouve aujourd’hui dans une situation de manque de personnel ».

A en croire le Directeur des Ressources Humaines du Secteur du Développement Rural, sa structure ne dispose que de 12 bureaux que se partagent 39 agents plus une dizaine de stagiaires de l’APEJ, soit au moins 03 personnes par bureau.

Tous les 12 bureaux visités par le ministre de l’Agriculture sont dans de très mauvais état. Pendant l’hivernage, l’eau de pluie suinte dans pratiquement tous les bureaux notamment dans celui du Directeur lui-même.

Après avoir fait le tour des bureaux et constaté par lui-même cette triste réalité, le ministre de l’Agriculture Dr Nango Dembélé a déclaré qu’il a été surpris par cette situation et en même temps, choqué de voir les conditions très difficiles dans lesquelles travaille le personnel de la structure.

« Je ne savais pas que le personnel de la Direction des Ressources Humaines du Secteur du Développement Rural travaille dans de telles conditions. J’ai entendu le cri de cœur du Directeur. Et je vais m’engager de toutes mes forces pour que ces conditions changent », a promis le ministre Nango Dembélé.

Adama DAO