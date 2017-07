Pour dénoncer la mise à l’écart des distributeurs de proximité dans l’approvisionnement des paysans en intrants agricoles cette année par le ministre de l’agriculture, Dr Nango Dembélé, le Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricoles du Mali (GIDAIAM) a organisé, le 3 juillet 2017, à la maison de la presse de Bamako, une conférence de presse sur le thème: campagne agricole 2017-2018: défis et perspectives.

Selon le président du groupement, Sinaly Bakaina Traoré, le ministre de l’agriculture, Dr Nango Dembélé, veut créer des problèmes aux distributeurs de proximité dans l’approvisionnement des paysans en intrants agricoles. « Lors de la campagne 2016-2017, le ministre Denon avait fait sortir une lettre circulaire pour adresser au directeur national de l’agriculture dans lequel 15 personnes ont été habilités à faire la subvention agricole. C’est-à-dire, que tout le monde sous-traite avec ces gens. Le directeur national de l’agriculture, pour la réussite de la campagne agricole a suggéré au ministre d’annuler la décision. Ce qui fut fait par le ministre Dénon Kassim. On pensait que le problème n’allait plus revenir dans les débats. Cette année, à notre grande surprise, le même problème est réveillé par le ministre Nango Dembélé. Il a repris la même lettre pour habiliter 15 personnes à faire la subvention agricole 2017-2018. Quand nous avons rencontré le directeur national de l’agriculture pour savoir les raisons, il nous a dit que la parole de son ministre est sa lettre. Qu’il ne va pas continuer à s’opposer à son ministre. C’est pourquoi nous disons qu’il nous crée des problèmes et aux agriculteurs. Car sa décision ne permettra pas d’atteindre les agriculteurs dans les coins reculés du pays comme les zones de crise du Nord, Macina, où nous nous sommes déjà installés. Nous avons rencontré le secrétaire général, le chef de cabinet et conseillé du ministre Nango Dembélé, mais notre préoccupation demeure: renoncer à la lettre pour la réussite de la campagne agricole. Au ministère de l’économie et des finances, on nous a dit que le département n’a pas demandé de fixer un quota pour ça, mais de ne pas faire le dépassement budgétaire», déclare le président Sinaly Bakaina Traoré. «Le hic est qu’ils battent campagne contre nous auprès des agriculteurs. Alors que nous avons tous les mêmes qualités d’intrants et nous approvisionnons au même adroit. Le groupement a injecté plus de 4 milliards de Fcfa sur le terrain. Et si on nous parachute cette décision encore, dit son président, c’est pour nous envoyer à l’abattoir et mettre en chômage nos 200 employés. »

Le ministre Dembélé serait-il sous pression des puissants?

«Nous avons appris le ministre sortant Denon serait relevé de son poste à cause de la non application de cette lettre l’an dernier. Donc pour ne pas avoir à faire avec les puissants qui tiennent à ce dossier, la pression serait mise sur Dr Nango Dembélé aussi. Mais nous lui demandons de voir l’intérêt des agriculteurs et non de quelques personnes. La réussite de la campagne dépend de nous, car nous sommes des acteurs incontournables pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays», a conclu le président du GIDAIAM, Sinaly Bakaina Traoré.

