La salle de conférences du Ministère de l’Agriculture, a abrité, le mercredi 03 Aout 2017, une importante rencontre organisée par le Programme Compétitivité et Diversification Agricole. Présidée par le Secrétaire général du département, la rencontre vise à assurer la diffusion de différents outils auprès des acteurs des filières.

-Maliweb.net – Le Programme de CompĂ©titivitĂ© et Diversification Agricole (PCDA) prĂ©parĂ© par le Gouvernement du Mali avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale, a Ă©tĂ© mis en vigueur courant 2006, dans le but de contribuer Ă la levĂ©e des contraintes critique au dĂ©veloppement d’un certain nombre de filières commerciales agricoles Ă haute valeur ajoutĂ© et pour lesquelles le Mali jouit d’un avantage comparatif et d’opportunitĂ©s de marchĂ©s confirmĂ©es. Le projet (PCDA) a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© pendant une pĂ©riode de 10 annĂ©es subdivisĂ©es en deux sous phases : le projet initial (2006-2012) et la phase additionnelle (2013-2015). L’une des recommandations du rapport d’achèvement du projet prĂ©voit la mise en place d’une unitĂ© intĂ©rimaire, dotĂ©e de ressources financières consĂ©quentes et de ressources humaines qualifiĂ©es, pour coordonner et gĂ©rer les activitĂ©s Ă conduire dans le cadre d’une phase de transition. C’est dans ce cadre qu’en septembre 2015, et par dĂ©cision du Ministère du DĂ©veloppement Rural, une UnitĂ© intĂ©rimaire de Consolidation et de Gestion des acquis du PCDA, a Ă©tĂ© mise en place. Objectif ? Assurer la consolidation des activitĂ©s du projet et assurer la diffusion et la capitalisation des rĂ©sultats obtenus. «La cĂ©rĂ©monie qui nous rĂ©unit consacre la mise Ă disposition de diffĂ©rents outils techniques Ă©laborĂ©s par le PCDA dans le cadre du dĂ©veloppement des capacitĂ©s des acteurs, notamment en matière d’orientations et de rĂ©fĂ©rences pour la prise de dĂ©cisions », a dĂ©clarĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministère de l’Agriculture. «Le PCDA, Ă travers sa composante 1 sur l’innovation et Diffusion de technologie et sa composante2 relative Ă amĂ©lioration de la performance des filières Agricoles, a Ă©laborĂ© plusieurs outils destinĂ©s Ă ĂŞtre vulgarisĂ©s auprès des diffĂ©rents professionnels des filières, des services techniques de l’Etat et des structures d’appui », a en outre ajoutĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement.

Ces outils portant essentiellement sur l’amélioration de la compétitivité, les techniques de production et de transformation sur les filières animales et horticoles, ont pour noms : Plans de compétitivité Filière (PCF), les Référentiels Technico-économiques (RTE), les Kits d’entreprises agricoles et les Guides de Systèmes d’irrigation ; des documents stratégiques opérationnels qui ont été élaborés avec une démarche scientifique, selon le porte parole du ministre de l’Agriculture.

Le plan de compétitivité, faut-il le préciser, est un outil d’orientation et de référence pour la prise de décisions sur les investissements stratégiques entrepris au niveau des filières prioritaires ciblées par le PCDA. Il vise notamment à fournir un tableau de bord avec une série d’outils pour opérationnaliser les plans de développement stratégique des filières réalisés par le projet dans le cadre d’une concertation public-privé. Le Référentiel technico économique est une fiche technique et économique caractérisant l’utilisation d’une technologie sur une spéculation ou un produit donné. Il sert d’outil pratique et décisionnel pour les promoteurs des sous projets dans le choix des technologies diffusés par le PCDA. Le Kit, qui est une traduction du RTE, constitue une évaluation quantitative et financière de l’ensemble des équipements, infrastructures et outils techniques et technologiques et qui renseigne les promoteurs des sous projets sur le coût d’investissement en fonction des options techniques appliquées. Ce sont des différents outils que le PCDA a remis aux différents professionnels des différentes filières mangue, pompe de terre, échalote, papaye.

Placée sous la présidence du Secrétaire général du département, la rencontre a enregistré la présence de Fodé Konaté, coordinateurs du PCDA ; des représentants des organisations internationales et de la coopération bilatérales, les chefs de services techniques et des projets et programmes, ainsi que de nombreux acteurs des filières Agricoles.

Nous l’avons fait pour la mange, mais ces outils sont valable aussi pour les autres cultures, notamment la papaye, la pomme de terre, l’échalote. Le Mali gagnerait à exploiter ces outils.

Papa SOW