La mise en œuvre du Plan de campagne agricole 2017-2018 bénéficiera de l’accompagnement des Projets et Programmes en semences, engrais, équipements agricoles et formations. Il s’agit principalement de: Papam, Pria-Mali, Sapep, P2rs, Projet Mali-Femmes et du Passip. Il est prévu une hausse quasi généralisée de la production céréalière avec un pic de 23% attendu au niveau du fonio. Seule la production de blé atteindra une baisse de 23%, selon les prévisions.

Document de programmation annuelle qui définit un ensemble d’objectifs, d’activités, de stratégies cohérentes et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles, animales, halieutiques et aquacoles, le Plan de campagne agricole couvre toutes les activités de développement agricole (agriculture, élevage, pêche et Sécurité alimentaire) et prend en compte les interventions de l’ensemble des structures publiques, des collectivités, de la profession agricole, des partenaires techniques et financiers et des Organisations non gouvernementales nationales et étrangères, selon les différents échelons administratifs.

De haute importance stratégique, le Plan de campagne agricole constitue l’un des instruments de mise en œuvre des politiques, stratégies et des projets et programmes agricoles. Il intègre les activités de soutien aux exploitants agricoles destinées à l’augmentation de la production et de la productivité agricoles sur une période allant du mois de mai de l’année (n) au mois d’avril de l’année (n+1). Sa mise en œuvre contribue à l’atteinte des objectifs de souveraineté, de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à l’amélioration des revenus des 1 100 000 exploitations agricoles familiales (EAF) et à la réduction de la pauvreté.

Le Plan de campagne agricole consolidé et harmonisé 2017/2018 comprend trois programmes de productions : 1) végétales, 2) animales, halieutiques, aquacoles et 3) transversaux. Selon le Plan de campagne agricole 2017-2018, les prévisions de production totale des céréales sont de 9 820 244 tonnes contre 8 849 551 tonnes en 2016/2017, soit un taux d’accroissement de 11%. Pour le riz paddy, le taux de croissance de la production totale est de 8%, selon les prévisions.

En effet, les objectifs de production du riz paddy pour la campagne agricole 2017-2018 sont fixés à 3 017 410 tonnes pour une superficie 947 875 ha, soit un rendement moyen de 3 183 kg/ha. La production attendue va connaitre une augmentation de 8% par rapport aux résultats de la campagne agricole 2016/2017 qui sont de 2 780 905 tonnes.

Pour le maïs, les prévisions de production totale pour la campagne 2017/2018 sont de 2 914 000 tonnes contre 2 811 385 tonnes en 2016-2017, soit une augmentation de 4 %. Les objectifs de superficie sont de 1 035 905 ha pour un rendement moyen se situant autour de 2 813 kg/ha.

Les objectifs de production de blé durant la campagne 2017/2018 sont de 28 015 tonnes contre une production de 38 045 tonnes en 2016-2017, soit une baisse de 26%. Les superficies prévues sont de 7 905 ha contre 9 575 ha en 2016-2017.

Quant à la production de mil/sorgho, selon les prévisions de la campagne agricole 2017/2018, elle est fixée à 3 819 175 tonnes, contre 3 607 247 tonnes en 2016-2017, soit une augmentation de 6 %. Les objectifs d’emblavures sont de 3 724 808 ha et le rendement moyen se situe autour de 1 000 kg/ha. Les objectifs de production de fonio pour la campagne agricole 2017/2018 sont de 41 967 tonnes contre 34 152 tonnes en moyenne interannuelle, soit 23% d’augmentation. Les objectifs de superficie sont de 59 953 ha en vue de réaliser un rendement moyen de l’ordre de 700 kg/ha.

S’agissant du niébé graine, il est prévu pour la campagne agricole 2017/2018 une production de 204 048 tonnes contre 202 050 tonnes en 2016/2017, soit 1% d’accroissement. Les rendements sont de 400 kg/ha pour le niébé associé et environ 700 kg/ha pour le niébé pur. De son côté, le sésame promet pour la campagne agricole 2017/2018 une production de 45 320 tonnes contre 44 000 tonnes en 2016-2017, soit 3% d’accroissement. Les objectifs de production de l’arachide pour la campagne agricole 2017/2018 sont de 487 430 tonnes pour une superficie de 505 300 ha et un rendement de 965 kg/ha.

A.B.NIANG (Infos Bulletin Cikéla)