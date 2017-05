Depuis quelques jours, la presse malienne circule les rumeurs du riz plastique qui se vendrait sur le marché. Ce « faux news » se propage dans le monde entier depuis un certain temps. Le terme « faux news » désigne une information erronée déguisée en véritables nouvelles avec un objectif spécifique à l’esprit. La prolifération des « faux news » a été amplifiée avec les médias sociaux.

Depuis début 2011, les rumeurs sur le riz en plastique en provenance de Chine circulent dans le monde des réseaux sociaux. En février 2011, le magazine Raw Story et The Mary Sue ont publié des articles sur la prétendue controverse. Les deux articles ont conclu que les allégations n’étaient pas vraies. Entre 2011 et 2016, la rumeur apparaissait de temps en temps sur Internet. En octobre 2016, elle est apparue sur Facebook et a inspiré de nouveaux articles de presse. Economiquement, le riz en plastique n’a pas de sens car il est plus coûteux de faire du riz en plastique que de récolter du riz naturel. Plusieurs vidéos présumées représentant la fabrication de faux riz dans les usines sont partagées sur Internet.

En mai 2015, la rumeur du riz en plastique est devenue virale en Indonésie. Un journal a écrit un article sur l’hystérie. Il a conclu que les tests avaient révélé que la rumeur était fausse. En outre, le gouvernement indonésien a annoncé qu’une série de tests effectués par le ministère du Commerce et le ministère de l’Agriculture n’avaient trouvé aucune substance plastique dans les échantillons de riz soupçonnés d’être importés de Chine. En octobre 2016, la panique du riz en plastique était toujours forte à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Il convient de noter que ce genre de rumeur n’est pas nouveau. Les premières rumeurs remontent assez loin dans le temps, à la fin des années 1850. Depuis la réapparition des rumeurs du riz en plastique en 2011, il a été impossible de confirmer que quelqu’un a réussi à substituer ce riz artificiel en riz naturel.

En décembre 2016, CNN et BBC avaient signalé que des importations de riz en plastique étaient saisies par la douane nigériane. Cependant, le 24 décembre 2016, le ministère de la Santé du Nigéria a annoncé que les tests sur le « riz en plastique » avaient révélé que le riz n’était, en fait, pas en plastique. Les autorités maliennes doivent informer rapidement le public et dissiper la fausse rumeur du riz en plastique. La propagation de ces fausses rumeurs peut avoir des effets négatifs sur l’économie tout en ébranlant la confiance de la population.

Amadou O. Wane