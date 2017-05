Des rumeurs à propos de la présence du riz en plastique dans notre pays se font de plus en plus persistantes à Bamako tout comme à l’intérieur du pays. De telles rumeurs sur un sujet aussi sensible que celui touchant directement la consommation suscitent tout naturellement des appréhensions chez les Maliens.

Heureusement, il n’y a, à ce jour, aucune présence de riz en plastique signalée au Mali. L’information a été donnée par le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, le 15 mai dernier, lors de la session du Conseil National des Prix. Faut-il le rappeler, cette session réunit tous les acteurs du secteur du commerce de notre pays (les opérateurs économiques qui sont dans les importations, les chargeurs qui acheminent les produits, les commerçants en gros et en détail, la douane), le Directeur Général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (un service entièrement dédié au contrôle de tous les produits importés au Mali, surtout ceux destinés à la consommation), les représentants des associations de consommateurs et des syndicats…

Contrairement donc à la confusion entretenue sur certaines radios de la place à propos de la saisie supposée des tonnes de riz en plastique sur certains marchés de la capitale par la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), pas un seul grain de ce riz présent au Mali. Nous avons procédé à des recoupements auprès des structures et acteurs concernés (DGCCC, CMC, Douanes, les importateurs, les détaillants, et certains citoyens au niveau des marchés pointés du doigt…). A tous ces niveaux, nous avons cherché les traces du fameux riz en plastique… en vain ! Pas donc de riz en plastique pour le moment au Mali, et les services techniques du Ministère du Commerce sont en alerte maximum pour empêcher l’entrée de ce riz sur le territoire national. Aussi, il est demandé à tous de rester vigilants, et de dénoncer toute personne qui serait en possession de ce produit prohibé auprès des services de police et de gendarmerie les plus proches.

