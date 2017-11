Du 1er au 2 décembre 2018 se tiendra à Bamako, la première édition du Salon des sciences et technologies (Sascitech). Il s’agirait à travers ces journées de faire découvrir les innovations de la science et de la technique malienne dans le domaine de l’agriculture.

Placé sous le thème : « les plus grandes prouesses scientifiques dans l’agriculture malienne », le Sascitech est le cadre de rencontre entre les hommes de sciences et de techniques du Mali, les promoteurs des filières agricoles et agroalimentaires et les institutions de recherche et de techniques. Il vise à faire l’état des lieux, la sensibilisation et promotion de la pratique de la science et de la technique dans l’agriculture malienne. Mais aussi à vulgariser des résultats des recherches et inventions qui existent déjà au service de l’agriculture au Mali.

Aux côtés du thème central, plusieurs sous-thèmes seront débattus. Il s’agit entre autres, « Quelle recherche pour quelle agriculture ? », « Les niveaux de production actuels de l’Office du Niger, résultats d’un ensemble d’innovations techniques et technologiques », « le rôle-clé de l’innovation pour une production durable », « L’adaptation de l’agriculture au changement climatique », « la nutrition (Smart food) », …

Ce premier Salon des sciences et technologies, initié par le Journal scientifique et technique du Mali (JSTM), est placé sous le parrainage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À cette occasion, le JSTM « organisera une série d’évènements partout au Mali qui permettront aux scientifiques et génies du Mali de faire valoir leur talent. Mais aussi repenser le devenir de la science au Mali. Ces évènements seront un véritable cadre de reprise de conscience de la richesse du Mali ».

Cette 1e édition dédiée à l’agriculture, sera organisée sous forme de conférences et débats autour de l’avancée des recherches agricoles et la place de la science dans l’agriculture malienne.

Youssouf Coulibaly

