C’est sans nul doute un coup dur pour les institutions bancaires au Mali. Un hacker ivoirien dicte sa loi au Mali depuis plusieurs années. Conséquence : une perte de plusieurs milliards enregistrée dans plusieurs de nos institutions bancaires. La BIM-SA, la BDM-SA et la Bank of Africa semblent être les plus grandes victimes.

L’histoire est rocambolesque. Le visage innocent, la taille moyenne et maîtrisant la langue de Molière comme un professeur de français, voilà le profil de ce jeune Ivoirien avec plusieurs identités. Tantôt il se fait appeler Cissé, tantôt Coulibaly. Mais une chose est sûre : son quotient intellectuel est élevé tout comme son amour pour le fric. Tout de même, aujourd’hui il est dans les bras des hommes de Tapa Diallo du 6e arrondissement qui sont arrivés à lui faire parler.

L’homme est survenu à pirater le système des banques en modifiant le numéro de chèques des comptes personnels et même des comptes de sociétés. Il émettait des chèques sur les comptes des entreprises et avait la possibilité de faire des retraits avec des cartes d’identité signées par des commissaires fictifs.

Les banques les moins sécurisées sont les victimes

De manière subtile il rentrait en possession de l’argent des entreprises facilement et gare aux banques les moins sécurisées qui n’ont pas un système de haute protection comme la BOA, la BIM-SA et même la Banque de développement du Mali (BDM-SA). D’ailleurs des indiscrétions font état d’une complicité interne au niveau de ces banques.

Selon une source proche du dossier, les banques ci-dessus citées ont été les plus grandes victimes dans cette arnaque. Plusieurs milliards seraient manquants dans ces banques à cause de leur système jugé archaïque. Est-ce à dire que l’argent des clients n’est pas en sécurité ? On ne saurait le dire avec certitude. Cependant, avant l’arrestation du jeune arnaqueur le samedi 16 décembre 2017, beaucoup de banques étaient tombées dans le piège de cette bande.

Nous reviendrons plus en détails sur les pertes enregistrées en chiffres banques par banques causées par les récentes arnaques et qui risquent de compromettre la vie des banques.

Abdourahmane Doucouré

Comment le jeune malfrat a été arrêté

Nous sommes samedi, un jour pas ordinaire pour les banques car c’est une demi-journée. Le mois n’étant pas à sa fin, il y avait donc moins de personne dans les guichets ce jour ci. C’est en ce moment que le jeune fait son apparition à la BDM-Sa avec une autre identité. A la BDM –sa qui semble être une des grandes victimes, l’on avait déjà signalé le cas. C’est alors que le caissier ayant compris que c’est des arnaqueurs alertèrent le chef de poste. En un clin d’œil il arrive à s’échapper de la banque pour essayer de rejoindre deux autres personnes qui l’attendaient dans le véhicule. Difficile de s’arrêter car il avait à ses trousse le chef de garde de la banque. Ce dernier, malgré son âge qui semble un peu avancé est arrivé à maitriser l’assaillant à 100 mètres de la banque. N’eut -été son courage, le bandit serait encore dans la rue.

