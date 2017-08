Ce sont des milliards de nos francs (483 en 2016) que les Maliens de l’Extérieur déplacent annuellement de leurs pays d’accueil vers le nôtre.

Ce qui, naturellement, attire les convoitises d’institutions bancaires dont nombre ne sont point préparées à faire face de manière satisfaisante aux besoins de nos compatriotes de l’Extérieur dans le domaine.

Ainsi, pour mettre les atouts de son côté, la plus grande malienne, la BDM-SA a procédé lundi dernier au lancement d’un service spécial à leur attention. Il s’agit de : ‘’BDM-DIASPORA’’.

La rencontre, présidée par Dr Abrahamane Sylla ministre des Maliens de l’Extérieur a eu lieu au siège de la Banque en présence du président du Conseil d’Administration de l’institution, Mr Ag Hamani et de son directeur Général. Mr Brahima Amadou Haïdara.

Des diplomates, représentants des maliens de l’Extérieur et de nombreux journalistes étaient également au rendez-vous.

S’adressant le premier à l’assistance, Mr Brahima Amadou Haïdara, DG de la BDM-SA a mis l’accent sur l’important apport de la diaspora malienne dans le développement du pays, lequel explique les raisons pour lesquelles, cette clientèle est au cœur des priorités de sa banque.

C’est pourquoi, dit-il, ‘’en vue de faciliter les opérations bancaires du Malien résidant à l’étranger, la BDM-SA met désormais à sa disposition une nouvelle gamme de produits et services permettant de couvrir l’ensemble de ses besoins à partir de leur lieu de résidence et à des conditions très avantageuses.’’

C’est dans ce cadre ajoutera Mr Haïdara, qu’en Juin dernier, il a été lancé l’offre ‘’BDM-DIASPO-Transfert’’ à Montreuil. Depuis, a-t-il signalé, un service de transfert multi canal est disponible en France et dans d’autres pays.

‘’La BDM-SA n’a jamais cessé d’innover pour répondre aux attentes de sa clientèle au Mali et à l’Etranger. L’offre BDM Diaspora en est la preuve’’ a conclu le DG. Haïdara.

Le ministre Sylla, pour sa part, a félicité vivement la BDM-SA pour son initiative avant de lui suggérer d’explorer des voies nouvelles pouvant permettre aux Maliens vivant dans certains pays, (où, suite à des événements violents, perdent leurs biens), de bénéficier d’assurance.

Des offres très avantageuses

Afin de prouver que des Maliens de l’étranger (clients de la BDM-SA) ont déjà bénéficié d’avantages liés à l’offre BDM-Diaspora, la banque a fait appel à certains dont les récits ont convaincu le uns et les autres que la BDM-SA fait ce qu’elle dit. Après, les différentes offres de la banque ont été présentées à l’assistance.

Il s’agit notamment du compte Courant MRE qui permet aux Maliens de l’Etranger d’effectuer toutes opérations bancaires liées à leurs comptes à partir de leur lieu de résidence dans l’un des bureaux BDM-SA de représentation ou dans une agence de la banque au Mali.

L’alimentation de ces comptes peut se faire à travers 3 moyens dont, l’alimentation par l’intermédiaire d’un des correspondants de la BDM-SA, une Banque de premier ordre et les moyens de transferts rapide d’argent (Western Union et Transats).

Il y’a aussi, BDM Diaspo Transfert, un moyen de transferts multi-canal exclusivement dédiés aux Maliens de l’Extérieur pour répondre à leurs besoins. A cet effet, 4 moyens de transferts sont disponibles à partir de la France.

Il s’agit du prélèvement automatique, virement, Carte Bancaire et remise Chèque.

Autre possibilité, c’est le crédit immobilier MRE destiné à financer toute ou une partie d’un achat immobilier, d’une opération de construction ou des travaux de construction sur un bien immobilier existant dans une durée de remboursement de 3 à 15 ans.

Le pack particulier Diaspo, une autre option.

C’est une offre groupée de produits et service bancaires permettant au client de couvrir un ensemble de besoin à un prix forfaitaire et se compose comme suit : compte chèque MRE, Exonération frais de tenue de compte, Gratuite E-banking. A ceux-ci s’ajoutent, la Carte de retrait et de paiement à usage international VISA Optimum, Remise 50°/° carte visa prépayée et la remise de 50°/° de Commissions d’achat de devises. La BDM-SA propose également à nos compatriotes de l’Etranger, le produit DIASPO ASSISTANCE.

un produit qui permet à ses adhérants de bénéficier de l’assistance aux personnes dans le cadre de prestations diverses en cas de décès de l’assuré. Dans ce cas, pour un montant forfaitaire mensuel, le client bénéficie de prestations d’assurance diverses.

C’est dire que, en cas de décès. (NDLR : cela fait partie de la vie) de la personne assurée (hors de son pays d’origine), Saham Assurance prend en charge les frais de traitements post mortem imposés par la législation, transport du corps du lieu de décès jusqu’au lieu d’inhumation (ou d’incinération) vers le pays d’origine.

La BDM-SA disait l’autre, pense à tout.

C’est justement cela qui fait sa grandeur et son prestige.

Boubacar Sankaré