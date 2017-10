Depuis sa création en mars 2006, la Banque Atlantique au Mali a placé l’innovation au cœur de sa stratégie pour mieux servir ses clients. Fidèle à ce combat, l’établissement financier a procédé, le jeudi 19 octobre 2017 à son siège, au lancement de sa nouvelle campagne baptisée « Faite pour vous ». L’idée vise à valoriser le savoir-faire de la banque et à augmenter la capacité de ses agents à accompagner les clients dans la concrétisation de leurs projets à toutes les étapes de leur vie : naissance, achat d’une maison, création d’entreprise, départ pour les études etc.

Le coup d’envoi de la campagne a été donné par le Directeur général de la Banque Atlantique, Dotian Bamba qui avait à ses côtés plusieurs collaborateurs dont son Adjoint, Moussa Touré et la Chargée de communication, Oumou Fané. Selon son premier responsable, la Banque Atlantique, après 11 ans de présence dans le paysage bancaire malien, se positionne comme un groupe financier moderne qui place l’innovation au cœur de sa stratégie.

« Dans cette optique, nous disposons de plateformes constamment dédiées à la recherche de solutions innovantes pour satisfaire au mieux nos clients. En 2017, la banque a procédé à une augmentation de capital passant de FCFA 11 milliards de FCFA à 22 milliards. Suite à cette opération, la Banque Atlantique Mali dispose désormais d’une plus grande capacité de financement de l’économie nationale. Nous accompagnons l’ensemble de nos clients dans la durée, en nous positionnant comme leur meilleur alliée dans les moments clés. Pour preuve, nous sommes le 1er groupe de l’espace UEMOA à mettre à la disposition des clients, des GABS intelligents à partir desquels, ils peuvent faire des transferts d’argent dans les 8 pays de l’UEMOA où nous sommes implantés, avec possibilités de changements de code PIN, des demandes de chéquiers etc., Aussi, nous avons lancé en 2014, les offres packagées : Il s’agit d’une solution qui permet au client de souscrire à une palette de produits et services à tarification unique et mensuelle », explique le Directeur général.

A l’en croire, le lancement officiel de la nouvelle campagne de la banque s’inscrit dans cette démarche de performance.

« L’objectif de cette campagne est de valoriser le savoir-faire de nos équipes, et notre capacité à accompagner le client dans la concrétisation de ses projets à toutes les étapes de sa vie : Naissance, Achat d’une maison, Création d’entreprise, Départ pour les études», précise Bamba.

A l’occasion, le Directeur général a salué le Groupe ABI qui offre la possibilité aux filiales de profiter des synergies permettant une anticipation de besoins et attentes de la clientèle. « Le Groupe ABI occupe désormais une position clé sur ses différents marchés à travers : ses 8 banques commerciales, ses 4 compagnies d’assurances, sa banque d’affaires Atlantique Finance et sa filiale Atlantic Asset Management. La Banque Populaire Marocco Guinéenne (BPMG) et la Banque Populaire Marocco Centrafricaine lui sont arrimées opérationnellement », se réjouit le Directeur général de la Banque Atlantique.

Grâce à ces synergies entre ses différentes entités, ajoute Dotian Bamba, la banque offre, aujourd’hui, à ses clients des nouveaux produits disponibles dans ses agences bancaires. Il s’agit des produits financiers constitués de comptes titres et des fonds communs de placement afin de garantir aux clients une meilleure épargne et sécuriser leurs investissements. A travers ses produits, explique Dotian Bamba, chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé et des conseils de professionnels des filiales Atlantic Asset Management et Atlantic Finance.

Parmi ces nouveaux produits de la banque, figure aussi le Cash Management. Selon Bamba, il apporte des solutions pratiques et innovantes de cash management couvrant l’ensemble des besoins des professionnels, PME/PMI et Grandes entreprises. « Nous proposons également des mesures d’accompagnement pour les projets publics- privés de grande envergure dans des domaines et secteurs tels que les infrastructures, l’agriculture, le BTP, l’industrie etc. Nous faisons du retail, le financement d’investissements, le financement des besoins d’exploitation, le financement du commerce à l’international etc. », poursuit le Directeur général de la Banque Atlantique.

Il faut noter que cette politique de proximité adoptée par la Banque Atlantique au Mali lui permet d’assurer une présence optimale sur l’ensemble du territoire national, à travers ses 25 agences et un vaste réseau de sous agents de transfert d’argent (Western Union, Money Gram, Wari…). « Notre ambition est d’offrir le meilleur service bancaire dans des agences accueillantes et conviviales, construites selon les standards de qualité Banque Atlantique », indique le premier responsable de la banque.

Les autres temps forts de la cérémonie de lancement de la Campagne institutionnelle « Faite pour vous » de la Banque Atlantique ont été la présentation du Groupe Banque Centrale Populaire et celle de la Campagne de communication proprement dite par Oumou Fané. La Campagne s’étend sur un mois et se passe dans les 8 pays de l’UEMOA où la banque est implantée.

Sékou Tamboura