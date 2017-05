La plus célèbre banque malienne (BDM-sa) vient de conforter à nouveau sa position de leader dans l’innovation bancaire au Mali en proposant à sa clientèle toute une gamme de produits aux avantages extraordinaires.

Fiers de leur structure et de ses tout nouveaux produits, le Directeur général de la BDM-SA et ses collaborateurs ont décidé d’en donner des détails.

C’est en effet jeudi dernier au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la BDM-SA, que M. Bréhima Amadou Haidara, DG de la Banque, M Oumar Konté directeur de l’exploitation, Mme Keita Fatoumata Sango, directrice adjointe en charge de l’international et de l’électronique et Mme Doucouré Assa Ndiaye, directrice internationale que les journalistes ont pris connaissance avec les nouvelles innovations de la banque citoyenne.

Ainsi, après avoir souhaité la bienvenue à la Presse, M. Haidara a expliqué que, depuis des décennies, la BDM-SA, (devenue actuellement un Groupe bancaire), a toujours eu à cœur l’innovation au service de sa clientèle et de ses partenaires. A titre d’exemple, dit-il, ‘’il y a plus de 20 ans, la BDM-sa a mis à la disposition de sa clientèle, le service monétique, le premier distributeur automatique de billets au Mali’’. Aujourd’hui, ajoute-t-il, le groupe bancaire va plus loin dans l’esprit d’innovation, en diversifiant ses offres en termes de produits et de services afin de répondre aux besoins de ses clients. En somme, selon M. Haidara, la BDM-SA offre aujourd’hui, plus de mobilité, de sécurité, de proximité et de sérénité dans les opérations bancaires et services financiers à la BDM-SA.

Cette démarche stratégique est une réalité que peuvent constater tous les clients de la BDM-SA, ajoutera M. Haidara pour qui, le groupe BDM-SA dans le cadre de son plan stratégique à moyen terme a déjà signé le 13 Octobre dernier à Bamako, un accord avec une grande Compagnie d’Assurance : SAHAM Assurance Mali.

Ce partenariat, explique le Dg de la BDM permet de diversifier la panoplie de produits et services de la banque et propose désormais des produits d’assurance à ses guichets, renforcer sa présence sur le segment de la clientèle des particuliers et des professionnels et de conforter la position de BDM-SA en tant que banque universelle.

Aussi, selon le directeur général de la BDM-S.A, cette collaboration qui a également permis à sa structure de commercialiser dans une première phase 7 produits de banque assurance a pour but de créer un guichet unique en termes bancaire et d’assurance.

« Ceci, pour traduire la missive selon laquelle, le client est et sera toujours Roi à la BDM-SA, avec des prix réduits par rapport à un réseau de distribution traditionnel », a commenté le patron de la BDM-SA.

Toujours, selon M. Haidara, l’ambition de la BDM-SA est grande. C’est pourquoi, signale-t-il, elle prévoit d’étendre ce partenariat aux filiales du groupe (notamment dans la zone UEMOA et en France) pour lui permettre de se doter de nouveaux produits à forte valeur ajoutée. « Pour cela, la BDM-SA met à la disposition de son aimable clientèle des produits packages afin de satisfaire au mieux, ses attentes. Il s’agit d’offres groupées à petits prix de produits et services financiers communément appelés pack’ », a expliqué M. Haidara.

la BDM-SA : les ambitions n’ont pas de limite.

L’ensemble de ces produits packages, selon le DG de la BDM-SA va permettre aux clients de tous les secteurs d’activités du pays et d’ailleurs, (qu’ils soient grossistes ou détaillants) de réaliser des économies et bénéficier d’un nouveau mode d’utilisation des offres de la BDM-SA.

Mieux encore, indique M. Haidara, la BDM-SA propose d’autres services innovants comme : le paiement de masse BDM e-paiement, la Plateforme internet « Cauris web », le Gage de transparence et de sécurité, les alertes par SMS et le paiement sur TPE ».

Pour conclure, le DG de la BDM-S.A promet : ‘’Aujourd’hui, plus que jamais, le client sera toujours au centre de nos préoccupations’’.

Par ailleurs, M. Oumar Konté directeur de l’exploitation à la BDM-SA, a présenté les 6 nouveaux premiers produits que la BDM offre à ses clients.

Il s’agit notamment de la BDM Assurance Habitat qui assure les clients contre tout désagrément en cas de sinistre et comporte une couverture de l’habitation et de la responsabilité du chef de famille.

Le second concerne la BDM Rente Education.

Selon M. Konté, cela permet de garantir l’avenir des moyens financiers scolaires des enfants à travers des cotisations périodiques, selon la capacité du client.

Quant à la BDM Epargne Retraite, dira M. Konté qu’elle permet aux chefs de famille de disposer d’une retraite complémentaire dont la durée minimale est de 6 ans pour les clients standards (soit 5 000 FCFA/mois) et 10 ans pour les VIP (soit 50.000 FCFA/mois).

« La BDM propose aussi une Assurance Voyage pour permettre à sa clientèle de bénéficier d’une couverture lors de ses déplacements à l’étranger », ajoute-t-il.

Le conférencier a enfin expliqué que la BDM PHARM’ASSUR concerne les pharmaciens, auxquels elle garantit une protection complète dans l’exercice de leur profession.

Après, c’est Mme Keita Fatoumata Sango, directrice adjointe en charge de l’international et de l’électronique qui expliquera que, pour satisfaire au mieux les attentes de sa clientèle, la BDM offre aussi une Gamme de 6 nouveaux produits de Packages. Selon elle, ces offres packagées entrent dans le cadre de la diversification des services de la BDM selon le besoin des clients et à un prix très réduit.

Il s’agit du pack Nôgôya, un service qui permet à ses adhérents de bénéficier des produits et services basiques de la BDM-SA sur toute l’étendue du territoire.

« Ce pack de 1500 FCFA par mois est destiné en particulier à une clientèle à faible revenu », a expliqué Mme Keita.

Parlant du Pack Liberté, elle dira qu’il donne possibilité aux salariés d’adhérer à un ensemble de produits et services bancaires à petit prix et coûte 5250 FCFA par mois.

Quant au pack Privilège, selon la conférencière, c’est un service haute gamme et destiné à un niveau élevé des particuliers et salariés à revenus supérieurs. « Il coûte 7900 FCFA/mois et permet aux adhérents de bénéficier des produits et services hauts de gamme de la BDM-SA ».

Concernant le Pack Business, Mme Keita dira qu’il est destiné aux clients professionnels en général et en particulier les entreprises et ne coûte que 12400 FCFA par mois.

A cela s’ajoute le Pack Businesse Pro pour les professions libérales leur permettant de disposer d’une panoplie de produits et services de la BDM pour leur besoin.

La directrice adjointe en charge de l’international a ensuite expliqué que la BDM-S.A a également pensé à nos compatriotes qui résident partout dans le monde à travers le Pack Diaspo.

« Spécialement destiné aux Maliens de l’Etranger, le Pack Diaspo permet à ses adhérents de bénéficier d’une offre groupée de produits et de services bancaires pour couvrir un ensemble de besoin à un prix réduit de 12500 FCFA/mois ».

Mme Keita a conclu ses propos en assurant la clientèle de sa banque que, celle-ci est une ‘’Banque innovante et continuera dans cette voie’’.

Nouveau mode d’utilisation de la Carte Bancaire BDM-SA

La dernière présentation concerne les nouveaux services monétiques ou (Gabs) que la BDM-S.A offre à sa clientèle.

Mme Doucouré Assa Ndiaye, directrice en charge de l’international a expliqué que ceux-ci tournent autour du Virement, la Recharge Prépayée, la Mise à Disposition, le Dépôt Cash et bien d’autres.

Selon elle, le Virement consiste pour le porteur de carte BDM-SA à donner un ordre à tout moment depuis sa carte bancaire la possibilité d’effectuer ses virements par soi-même en toute sécurité. « Pour cela, il n’y a plus besoin d’aller faire le rang devant les agences. Il suffit au client de se rend à un guichet automatique de la BDM-SA ou GAB BDM ».

Concernant La Recharge Prépayée BDM, Mme Doucouré dira que ce service permet au client porteur de carte bancaire (BDM-SA) de recharger lui-même à tout moment et en toute sécurité la carte bancaire d’une autre personne résidente au Mali ou à l’étranger, sans passer par une agence.

Le troisième service est la «Mise à Disposition».

Selon la directrice de l’international, elle permet à une personne (client) d’envoyer de l’argent, via un distributeur automatique de billets ou GAB BDM, à une autre personne sans que ce dernier n’ait de carte bancaire ou ne soit détenteur d’un compte à la BDM-S.A.

La conférencière a ensuite expliqué que le service Dépôt Cash permet au client porteur de carte Bancaire BDM-SA de verser de l’argent directement sur son compte et recevra un message de confirmation par alerte SMS à la suite de chacune de ses opérations.

Justement par rapport à l’Alerte SMS, Mme Doucouré indiquera que cette offre Bancaire donne la possibilité à un titulaire de compte BDM-SA d’être informé en temps réel par rapport à toutes opérations sur son compte.

Parlant de l’offre Cauris Web, la conférencière signale qu’elle permet à un client de la BDM.SA d’avoir accès aux services liés à sa carte via interne. « De même que la BDM E-Paiement qui est également un service internet sécurisé à destination des clients, des entreprises pour leur permettre de traiter à distance les salaires, les règlements fournisseurs, les prélèvements, les MT101, les mises à disposition et les paiements », ajoute-t-elle.

Mme Doucouré a enfin signalé bien d’autres innovations de la BDM-SA. Il s’agit entre autres des Transferts par Virement, par Prélèvement, par TPE et Par Remise de Chèque en Euro. « Notre ambition reste de demeurer une banque efficace », conclura-t-elle.

La BDM-SA, une banque citoyenne ? Point de doute !

C’est cela justement qui fait d’elle, une banque bien différente des…autres.

Djibril Kayentao