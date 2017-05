La première institution bancaire du Mali,(BDM SA), continue d’innover en termes d’offres de produits bancaires. A la Direction générale, les responsables étaient face aux journalistes pour présenter « les nouvelles offres de produits et des services de la banque». Il s’agit d’une nouvelle gamme de 6 offres pour une gestion optimale du compte de sa clientèle. C’était le 4 mai dernier.

C’était pour présenter une nouvelle gamme de 6 offres qui favoriseront une gestion optimale de votre compte, que le Directeur Général de la BDM SA, M. Bréhima Amadou Haïdara et ses collaborateurs ont animé une conférence de presse le jeudi 04 mai au siège de la banque.

Pour cette occasion qui a réuni un parterre de journalistes, M. Haïdara avait à ses côtés, plusieurs cadres de la BDM à savoir M. Mamadou Kondo, DGA, Mme Doucouré Assa N’Diaye, Mme Keïta Fatoumata Sangho et M. Oumar Konté.

Il s’agit de donner aux clients la possibilité de faire d’une pierre plusieurs coups en ce sens que ces nouveaux produits répondent à un besoin de plus en plus croissant de mobilité, de sécurité, de proximité et de célérité, des opérations bancaires et services financiers avec une tarification mensuelle adaptée à tous types de clients.

A la cérémonie de présentation, l’honneur est revenu au Directeur général de la Banque de planter le décor sans oublier de donner plus de détails sur les produits de bancassurances, les nouveaux services GAB, les produits Packages.

Les bancassurances

Ces produits permettent aux clients de bénéficier des produits d’assurance à travers un réseau plus accessible et à des tarifs réduits. Il s’agit de BDM Assurance découvert bancaire, BDM Assurance Habitat, BDM Rente Education, BDM épargne retraite, BDM Assurance voyage, BDM Pharm’Assur.

Les produits PACKAGES

Aussi, la BDM-sa, met à la disposition de sa clientèle des produits packages afin de satisfaire au mieux, leurs attentes. Il s’agit d’offre groupée à petit prix de produits et services financiers communément appelée ‘’Pack’’ : les produits sont déclinés comme suit : le Pack Nôgôya, le pack Liberté, le pack privilège, le pack Diaspo, le pack Business et le pack Business pro. L’ensemble de ces produits packages va permettre aux clients de faire des économies et bénéficier d’un nouveau mode d’utilisation de l’offre bancaire de la BDM SA.

De nouveaux services GAB

Il s’agit de 4 nouveaux services GAB ou distributeur automatique. C’est pour mieux répondre à l’attente du public client ou pas client, concernant le virement, la recharge prépayée, la mise à disposition et le versement sur GAB. Le Directeur général assure la fiabilité de ces nouveaux services GAB BDM, avant d’inviter le public à les essayer.

Outre les produits ci-dessus, les participants ont encore eu droit à une présentation sur les autres produits notamment BDM E-Paiement, l’Alerte SMS, CAURIS WEB, BDM diaspo transfert, entre autres.

Rappelons que la BDM sa fidèle à ses engagements apporte chaque fois les meilleurs services bancaires à sa clientèle.

Mountaga DIAKITE