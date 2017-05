La Banque malienne de solidarité (BMS-sa) a tenu le mardi 9 mai 2017 la 52e session de son Conseil d’administration sous la présidence de Bokary Tréta. Au cours de cette réunion, les administrateurs ont eu à adopter l’exécution du budget 2016, le rapport d’activités de l’année 2016 qui doit être soumis à l’assemblée générale ordinaire, le rapport des commissaires aux comptes, l’arrêt des états financiers et la proposition d’affectation du résultat 2016.

Selon un communiqué de la BMS-sa déposé à notre rédaction, il est ressorti du Conseil d’administration que l’année 2016 a été marquée par des actions majeures qui sont, entre autres, l’achèvement du processus de fusion-absorption de la BHM-sa par la BMS-sa amorcé en 2015; la mobilisation de 2 lignes de refinancement dont la première d’un montant de 10 milliards Fcfa obtenu auprès de la Crrh-Uémoa et la deuxième de 6,5 milliards Fcfa accordée par AfremixBank, une filiale de la Bad. Ces lignes de crédit sont venues renforcer la capacité d’intervention de la BMS-sa en faveur des PME/PMI et de la micro finance. Comme actions majeures, il y a eu l’achèvement de la construction du siège de la Banque et l’emménagement en son sein du personnel des deux banques; le démarrage des activités de la succursale de la BMS-sa en République de Côte d’Ivoire en février 2016; l’ouverture de deux nouvelles agences à Banankaougou et Sélingué.

Au plan financier, le directeur général, Babaly Ba, a présenté les principaux indicateurs de la Banque qui, malgré un contexte socioéconomique difficile, ont continué à évoluer favorablement. Le total du bilan s’est établi à 618 milliards de Fcfa au 31 décembre 2016 contre 419 milliards Fcfa au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 199 milliards Fcfa ou 47 %.

Les ressources de la Banque sont passées de 367 milliards Fcfa au 31 décembre 2015 à 532 milliards Fcfa au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 165 milliards Fcfa ou 45 %. Les dépôts clientèle se sont chiffrés à 375 milliards Fcfa en fin 2016 contre 269 milliards Fcfa en fin 2015, soit une hausse de 106 milliards Fcfa ou 39 %.

S’agissant des emplois, leurs coûts se sont établis à 413 milliards Fcfa en 2016 contre 289 milliards Fcfa en 2015, soit une augmentation de 124 milliards Fcfa ou 43 %. Les crédits directs à la clientèle se sont élevés à 335 milliards Fcfa au 31 décembre 2016 contre 219 milliards Fcfa au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 116 milliards Fcfa ou 53 %. Le produit net bancaire est ressorti à 29 milliards Fcfa au 31 décembre 2016 contre 19 milliards Fcfa au 31 décembre 2015, soit 10 milliards de Fcfa de hausse ou 53%. Quant aux résultats, malgré le contexte économique difficile et les charges importantes induites par la fusion, il s’est chiffré à 4 692 millions de Fcfa au 31 décembre 2016 contre 3 591 millions Fcfa au 31 décembre 2015, soit une progression de 1 101 millions Fcfa ou 31 %. “Ce résultat intervient après un effort de provisionnement des créances douteuses des deux banques à hauteur de 8 milliards Fcfa. Ces progressions ont été rendues possibles grâce à l’effet conjugué de la performance enregistrée par la BMS-sa elle-même et l’apport de l’opération de fusion-absorption de la BHM”, précise le communiqué.

Pour 2017, la BMS-sa entend poursuivre les grandes orientations 2016 : le soutien aux institutions de micro finance, le financement des investissements importants de la clientèle à travers les lignes de crédits, le financement des PME/PMI, le soutien à la filière coton, les BTP, l’énergie, les hydrocarbures, le commerce général, les mines et l’habitat avec l’absorption de la BHM-sa.

    Siaka Doumbia