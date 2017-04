La Banque panafricaine Ecobank Mali a lancé, le lundi 24 avril 2017, sa nouvelle application dénommée « Ecobank Mobile ». Ce nouveau produit permettra désormais aux clients de la banque d’envoyer, de dépenser et payer en toute sécurité,  seulement en quelques cliques via internet. C’était sous la présidence du ministre de l’économie et des finances représenté par Koninba Sidibé, ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé, en présence du ministre de l’économie numérique et de la communication, Harouna Modibo Touré, du maire de la commune III, du directeur général de Ecobank Mali, Mme Touré Coumba Sidibé ainsi que des responsables d’institutions et des clients de la Banque.

La nouvelle application Ecobank Mobile est un produit clé de la gamme digitale de la banque Ecobank, une innovation majeure et unique dans le milieu bancaire malien. Elle va favoriser l’inclusion financière en permettant des transferts d’argent instantanés dans 33 pays d’Afrique, et permettre aux clients de l’institution d’effectuer leurs opérations partout où qu’ils se trouvent et en tout moment. Cette application dispose de nombreuses fonctionnalités et services utiles. Tel que l’ouverture d’un compte électronique gratuit appelé le compte Ecobank Xpress, notamment avec ses avantages. En effet, cette solution de la banque panafricaine traduit son souci de satisfaire davantage sa clientèle et de promouvoir la finance par les nouvelles technologies.

Ainsi, pour avoir cette nouvelle technologie que la banque offre à ses clients, il faut préalablement disposer d’un téléphone portable Android ou Iphone pour pouvoir la télécharger en ligne via les boutiques d’application Google (Google playstore) et Apple (Appstore).

Aussi, Ecobank Mobile cible les non bancarisés, les sous-bancarisés du Mali et de l’UEMOA, les jeunes salariés ayant des revenus modestes et issus des secteurs formel et informel. Un grand tournant dans les TIC au Mali.

Au dire  du directeur général de Ecobank Mali, Mme Touré Coumba Sidibé pour toucher le maximum de personnes de façon pratique et optimisée, il est devenu aujourd’hui difficile de négliger l’apport de la technologie. Une technologie maitrisée, sécurisée pour favoriser l’inclusion financière dans un pays aussi  vaste que le Mali. Plus loin, elle a souligné que depuis le démarrage de ses activités au Mali, Ecobank a toujours œuvré pour apporter son expertise dans l’amélioration du taux de bancarisation. Par ailleurs, elle dira que c’est dans la continuité de ses initiatives pour promouvoir l’inclusion financière que le Groupe Ecobank a investi dans la technologie et a mis en place un produit révolutionnaire dénommé application Ecobank mobile. A l’en croire, nul ne peut arrêter la révolution numérique. Le directeur général a fait savoir qu’Ecobank Mobile digital est une nouvelle étape dans la feuille de route du groupe vers le leadership.

Au nom de son homologue de l’économie et des finances, le ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé, Konimba Sidibé a remercié et félicité les responsables de la banque pour leur projet majeur de modernisation du service bancaire. Plus loin, il a précisé que ce projet permettra Ecobank Mali à la fois de mieux servir la clientèle, les Maliens, mais et surtout de faire des bonnes affaires, tout en prenant une bonne longueur d’avance sur leur concurrent.

Ousmane Baba Dramé