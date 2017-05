Sept produits de banque assurances, six packages, quatre services GAB et moult autres innovations ont été créées pour le bonheur des clients

L’amphithéâtre de la Direction générale de la BDM-SA a abrité le jeudi 4 mai dernier la toute première rencontre des responsables de cette institution financière avec la presse. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique que l’institution financière entretient avec la presse, afin que celle-ci soit le relai de son engagement à apporter les meilleurs services bancaires, innovants et adaptés aux besoins de sa clientèle.

La conférence était animée par le Directeur général Bréhima Amadou Haidara. Il était épaulé par plusieurs responsables de la banque, notamment le Directeur général adjoint, Mamadou Kondo, la directrice générale adjointe à l’international de la BDM-SA, Mme Keita Fatoumata Sangho, la directrice à l’international des opérations de l’électronique bancaire, le directeur de l’exploitation, Oumar Konté. Elle s’est déroulée en présence de plusieurs autres responsables de la Banque.

Le thème retenu pour la rencontre était : « présentation des nouvelles offres de produits et des services de la banque »

En effet, le développement de ce thème faut-il le rappeler a été consacré essentiellement à la présentation de sept produits de banque assurances, six produits financiers (packages), quatre nouveaux services sur les guichets automatique GAB, et moult autres services pour le bonheur des clients.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur général de la BDM-SA, a fait une brève présentation des nouveaux produits en rappelant le parcours atypique du groupe bancaire. A seulement un pas de la cinquantaine de sa création, la BDM-SA, selon Brehima Amadou Haidara a initié dans sa démarche stratégique il y a plus de 20 ans, des innovations tels que le démarrage, entre autres, du service monétaire depuis 1994, la création du distributeur automatique de billets.

C’est dans ce même esprit que la banque citoyenne devenue aujourd’hui Groupe bancaire, pour mieux répondre au besoin de plus en pressant de mobilité, de sécurité, de proximité et de célérité des opérations bancaires et services financiers, a signé le 13 octobre dernier un accord stratégique avec Saham Assurance Mali. Pour Bréhima Amadou Haidara, ce partenariat permettra pour son plan stratégique à moyen terme, non seulement, de diversifier la panoplie de services de la banque, de proposer des produits d’assurance à ses guichets ; de renforcer la présence de la banque sur le segment de la clientèle des particuliers et de conforter sa position en tant que banque universelle.

Dans une 1ere phase, il a permis à la banque de commercialiser sept produits de banque assurance, notamment, BDM Assurance Découvert bancaire, BDM Rente Education ; BDM Epargne Retraite ; BDM Assurance Habitat, BDM Pharm’ Assur ; BDM Assurance voyage et BDM Assurance Habitat a expliqué le DG de BDM-SA.

L’autre temps fort de la rencontre a vu la présentation des différentes nouvelles offres, notamment, les produits banque assurance ; des nouveaux services Gab ; de l’alerte SMS du cauris-web ; du BDM E-Paiement ; du BDM Diaspo transfert et des Packages.

Les produits de banque assurances : Dans la dynamique de la diversification de ses produits et services de la BDM-SA, en partenariat avec la compagnie Saham Assurance Mali propose à la clientèle de la banque sept produits innovants.

Le premier, c’est le découvert bancaire. Selon le directeur de l’exploitation de la BDM, Oumar Konté, ce produit est un moyen de protection de la banque contre les risques de non recouvrement de déroulé bancaire consécutifs aux décès ou à l’invalidité totale et définitive d’un client. Il a l’avantage de mettre la banque à l’abri du défaut de recouvrement de découvert utilisé et du coup épargner les ayants droits du client d’hériter d’une dette, voire leur permettre de percevoir un capital (résiduel).

La BDM Assurance Habitat est un autre produit du groupe bancaire. Il est un contrat d’assurance multirisque habitation. Il permet au client de jouir d’une protection absolue de l’ensemble de ses biens immobiliers. Il couvre jusqu’à la responsabilité civile du chef de famille.

La BDM Rente Education ; est une troisième offre qui donne la possibilité au client de garantir des moyens financiers nécessaires à l’éducation de ses enfants. Elle a l’avantage d’associer l’épargne à la prévoyance.

La BDM Epargne Retraite, comme l’indique son nom, la souscription à ce produit permet de constituer et de servir une épargne par des versements réguliers. Il offre à son souscripteur l’avantage d’avoir un produit de retraite complémentaire, d’obtenir un rendement élevé, de laisser un capital fixe aux ayants droits en cas de décès, et de bénéficier des avantages de l’assurance vie tel que la fiscalité et les droits de succession.

La BDM Assurance Voyage, il permet aux clients de la Banque de bénéficier d’une couverture lors de leurs voyages à l’étranger. Il répond aux exigences de l’espace Shengen et offre des garanties es frais médicaux allant jusqu’à 30 000 Euros.

BDM Pharm’ Assur, ce dernier est un contrat d’assurance multirisque qui offre aux pharmaciens une protection complète aussi bien pour les responsabilités qu’ils encourent durant l’exercice de leur activité professionnelle. Il garantit les biens mobiliers et immobiliers, les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés aux tiers, même le client et garantit ses frais et honoraires d’avocats.

La BDM Diaspo, cette offre destinée aux maliens résidents à l’étranger des avantages tels que le rapatriement du corps au Mali en cas de décès à l’extérieur.

Par ailleurs, à côté des produits banque assurance, les conférenciers ont également présenté six offres packages adaptées à chaque type de client. Il s’agit notamment du Pack Nôgoya, du Pack Liberté, le Pack Privilège, et le Pack Business, le Pack Business pro, et le Pack Diaspo. Ces offres ont été largement expliquées par Mme Keita Fatoumata Sangho.

Le premier, le Pack Nôgoya, est destiné aux clients à faibles revenus. Il ne coûte que 1 500 Fcfa par mois. Il donne la possibilité aux clients de bénéficier de, entre autres, Compte-chèques, Compte-épargne, Exonération des frais de tenue de compte, de chéquier, d’SMS-Banking et de Carte Cauris classique.

Le Pack Liberté, est une offre destinée aux salariés. Il coute 5250/mois. Son souscripteur bénéficie de, Compte-chèques, de Compte-épargne, d’Exonération des frais de tenue de compte, de Carte Visa Optimum, Découvert automatique, de E- Banquink, d’Assurance découvert.

La troisième offre, Pack Privilège, destinée également aux salariés coute 7900 FCF donne aux clients, en plus des mêmes avantages que le Pack Liberté, de l’Assurance Voyages.

Et enfin le Pack Business, qui est destiné aux clients salariés et professionnels de la banque. Il coute 12 500 FCFA/mois. Ses avantages sont notamment, le Compte-Chèques, Compte-Epargne, l’Exonération des frais de tenue de compte, de carte bancaire Visa Gold, de E-Banking Caurisnet, et le SMS-Banquing. Quant au Pack Business Pro. Ce produit est destiné aux clients des professions libérales. Son coût est de 12 500 FCFA par mois. Il offre six avantages à savoir les Compte-chèques, et épargne, l’exonération des frais de tenue de Compte, de Carte-Visa Gold, d’E-Banquink Caurisnet, d’SMS-Banking. Et le Pack Diaspo qui est une offre des maliens de l’extérieur. D’un cout de 12 500 FCFA, celle-ci permet aux maliens à l’étranger d’avoir une carte optimum, une remise de 50% sur les cartes Visa prépayée, E-Banquing Caurisnet.

Il faut retenir que tous ces offres packages permettent aux clients BDM-SA d’avoir accès à aux produits et services de la banque à des tarifs préférentiels et adaptés à chaque segment de clientèle.

Au cours de la rencontre, quatre services sûrs et fiables de BDM-SA dans les distributeurs des billets dans les guichets automatiques GAB ont été présentés. Il s’agit notamment du Virement, la Recharge prépayée, la Mise à disposition, et le Virement sur GAG. Cette tâche a été assumée par Mme Doucouré Assa N’Diaye. Selon elle, le 1er, le virement consiste pour le porteur de la carte BDM-SA à donner un ordre à tout moment depuis sa carte bancaire à une relation de la banque. Le second, « la recharge prépayée » BDM permet au client porteur de carte BDM de recharger soi-même à tout moment et en toute sécurité la carte bancaire d’une autre personne résidente au Mali ou à l’étranger, sans pour autant passer par une autre agence. Le troisième service est la mise à disposition. Il permet à un client d’envoyer de l’argent, via un distributeur automatique des billets ou GAB BDM, à une autre personne sans que ce dernier n’ait une carte bancaire, ou ne soit détenteur d’un compte en banque. Le quatrième et dernier est le versement espèces. Ce dernier offre la possibilité pour un client détenteur de carte d’effectuer directement un versement à tout moment en billets de banque sur automate sans se rendre dans une agence.

La rencontre s’est poursuivie par les débats assez riches, au cours desquels, les conférenciers ont répondu aux préoccupations soulevées par des journalistes. Et le DG du groupe BDM-SA, Bréhima Amadou Haidara, dans sa conclusion de remercier les participants à la rencontre et de rappeler que le client étant roi, ses préoccupations seront toujours au centre des ambitions de la banque.

Mohamed Naman Keita