La Banque de Développement du Mali (BDM SA) a rencontré la presse. Ce jeudi, dans l’amphithéâtre à son siège. Objectif: présenter ses nouveaux produits et services.

–Maliweb.net-La Banque de DĂ©veloppement du Mali se dĂ©veloppe: BDM E-paiement, des nouveaux services GAB, l’Alerte-SMS, Cauris-Web, BDM Diaspo Transfert, les Packages ou encore Bancassurances. Six nouveaux produits et services ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s Ă la presse. Pour le bonheur des clients du premier Ă©tablissement bancaire de notre pays. Une stratĂ©gie justifiĂ©e par son directeur. «En diversifiant son offre de produits, et de services pour le public, la BDM veut rĂ©pondre Ă un besoin de plus en plus croissant de mobilitĂ©, de sĂ©curitĂ©, de proximitĂ© et de cĂ©lĂ©rité», a indiquĂ© BrĂ©hima Amadou HaĂŻdara, DG de la BDM SA.

Première banque malienne à mettre à la disposition de ses clients des guichets automatiques, la BDM conforte sa position de leader dans l’innovation bancaire. Car, avec sa nouvelle génération de distributeurs automatiques de billets (GAB), les clients pourront, désormais, réaliser des opérations de virement, de recharge de la carte prépayée, de réception et de versement d’argent en toute sécurité. Des opérations pratiques qui font dire au directeur général de la BDM SA qu’avec «ce service le client devient son propre banquier».

Pour sécuriser et rassurer ses clients, la BDM les alerte, désormais, par SMS. Sur toutes les opérations sur leur compte. Par le nouveau service Alerte SMS, toute opération de retrait, d’achat, de livraison de la carte, de blocage de la carte ou encore de renouvellement de carte, le client est informé instantanément par SMS. Et en bon manager, le patron de la BDM SA invite ses clients à essayer les nouveaux produits. «Car, conclut-il, les essayer, c’est les adopter».

«Combien coûtent de telles innovations?», ont voulu savoir les journalistes. «Pas grande chose», estiment les dirigeants de la banque. Car, argumentent-ils, ne pas innover, coûte plus cher que l’innovation. « Il s’agit d’évoluer et de s’adapter à son environnement», ajoutent-ils. L’ambition de la BDM est grande. Elle envisage déjà d’étendre ses nouveaux produits à toutes ses filiales notamment en Côte d’Ivoire et en Guinée Bissau.

Mamadou TOGOLA