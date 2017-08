Dix ans de présence à Ségou, dix ans de succès, dix ans de collaboration Franche et dynamique avec ses milliers de clients, voici la BIM/SA de Ségou, Banque Internationale pour le Mali. Mai 2007, date de l’ouverture de l’agence de Ségou : date qui marque aussi une révolution dans le système bancaire Ségovien parce que beaucoup d’autres se sont infiltrées à la faveur du chemin tracé par la BIM. Celles qui étaient sur le terrain ont été obligées d’emprunter la même voie au risque d’être à la traine et perdre leurs clients.

Pourtant, au départ, le pari n’était pas gagné. Il a fallu le courage, la prise de risque, voire même un certain entêtement des premiers agents de l’agence pour aller à la conquête des clients. Bien sûr que l’appui de la direction nationale et du PDG ont servi de levain. Cette façon de faire ou du moins ce marketing a fait qu’en un temps record, de nombreux clients se sont laissés convaincre au point que l’agence s’est installée au firmament dans l’atmosphère bancaire ségovienne. Le chef d’agence qu’était Sékou Daou dit Profé promu après coordinateur, son adjoint Bréhima Keita et tous les autres agents pouvaient s’en flattés parce qu’ils venaient de réussir là où beaucoup avaient prédit un échec. Très tôt, il a été vite compris que l’essentiel n’était pas seulement d’avoir des clients mais qu’il fallait vite asseoir la confiance. Ce qui fut vite fait par le caractère humaniste des agents qui ont su avec bonheur que malgré le caractère commercial de la banque, le social doit être entretenu.

Pendant dix ans, il y a eu du mérite et de la promotion pour certains travailleurs. Malgré les différents changements ou mutation au niveau du personnel, l’agence est restée toujours égale à elle- même .Il ne pouvait en être autrement puisque les nouveaux arrivants ont trouvé là un système qu’il fallait sauvegarder pour rester toujours plus près, des clients et mieux les servir. Fidèle à la ligne directive des premières autorités de la banque, tout a été mis en œuvre pour mettre le client à l’abri du besoin. De nombreuses gammes de prêts ont été proposées au client. Quitte à lui de savoir choisir pour ne pas se trouver dans une position désagréable. Au fil du temps, d’autres banques ont déposé leurs bagages à Ségou, encouragées par le succès et l’exemple de la BIM/SA. Cependant, malgré les conditions les meilleures, certains clients pour des raisons qui leur sont propres ont cru que leur salut était d’aller vers d’autres banques. Après une période de flottement où deux chefs d’agence se sont succédés, monsieur Bréhima Keita parti à Djenné est revenu comme chef d’agence. Ce qui fut en soi très salutaire étant donné la confiance et les bonnes relations qu’il avait tissé avant d’aller ouvrir l’agence de Djenné. Beaucoup de ceux-là qui étaient partis vers d’autres banques sont revenus ayant compris que la BIM était la meilleure. Apres dix ans de loyaux services au bénéfice de la banque et des clients de Ségou nous souhaitons à monsieur Keita un bon séjour à Bamako où il vient d’être muté et toujours beaucoup plus de réussite avec la BIM.

Ce qu’il faut retenir de la BIM/Ségou, c’est l’assistance aux clients par des conseils pour l’encadrer dans la gestion de ses finances en l’aidant au mieux à éviter les chèques au porteur. Aujourd’hui, s’il y a des reproches à faire à l’agence partant à la BIM/SA, c’est qu’après dix ans de succès, quelle mesure d’accompagnement pour le client ? L’anniversaire est passé sous silence.

Boubacar Sanogo (Stagiaire)