Valoriser son savoir-faire et démontrer sa capacité à accompagner sa clientèle dans la concrétisation de ses projets, voilà d’un trait l’objectif de cette campagne institutionnelle d’un mois, dénommée « Faite pour vous » de la Banque Atlantique. Une campagne lancée le jeudi 19 octobre à son siège par son directeur général Dotian Bamba entouré de tout son staff.

Un album photo, tenu et commenté par un père à sa fille. Dans cet album sur chaque image on peut remarquer la présence effective d’une personne, une institution, un accompagnateur fidèle : la Banque Atlantique. Le scénario audiovisuel de cette campagne met en exergue la matérialisation réelle et continue de l’accompagnement de la Banque Atlantique à ses clients. Cela à toutes les étapes de leur vie : naissance, achat d’une maison, création d’entreprise, départ pour les études etc.

Pourquoi la signature « Faite pour vous » ?

« L’objectif de cette campagne est d’affirmer le savoir faire de nos filiales en illustrant l’impact concret des choix des clients et notre volonté de les accompagner pour construire et développer le meilleur de leurs projets » a expliqué Mme Oumou Fané, chargée de communication au niveau de la direction de la clientèle des Particuliers et du Réseau de la Banque Atlantique. Et de poursuivre que la Banque Atlantique est une banque faite pour les clients conformément aux valeurs africaines, dont des actions humanitaires, solidaires et citoyennes.

11 ans de présence au Mali avec des résultats salutaires !

Auparavant, M. Dotian Bamba, directeur général de la Banque Atlantique-Mali, dans son mot de bienvenue est revenu sur l’actualité de leur établissement bancaire.

Il dira que la Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP est une banque commerciale à vocation universelle au Mali. Elle est au Mali depuis mars 2006, soit 11 ans de présence dans le paysage bancaire malien. « En 2017, elle a procédé à une augmentation de capital passant de 11 milliards de FCFA, à 22 milliards de FCFA » a-t-il déclaré avant de préciser qu’ à la suite de cette opération, la Banque Atlantique Mali dispose désormais d’une plus grande capacité de financement de l’économie nationale. Et d’ajouter : « Nous accompagnons l’ensemble de nos clients dans la durée, en nous positionnant comme leur meilleur alliée dans les moments clés ».

A signaler que la politique de proximité de la Banque Atlantique au Mali constitue son atout essentiel pour assurer une présence optimale sur l’ensemble du territoire national, grâce au savoir faire de ses ressources humaines (211 collaborateurs) repartie entre ses 25 agences et son vaste réseau de sous agents de transfert d’argent (Western Union, Money Gram, Wari, etc.). Elle occupe le milieu du tableau dans le classement des banques et établissements financiers de la place en emploi et en ressources, 7ème sur 13.

« Notre ambition est d’offrir le meilleur service bancaire dans des agences accueillantes et conviviales, construites selon les standards de qualité Banque Atlantique » affirme M. Bamba .

Abondant dans le même sens, Moussa Touré, DGA de la Banque Atlantique a annoncé l’imminence d’une extension de réseaux de leur banque. « Dès que les conditions sécuritaires seront rétablies dans les régions du nord du Mali, nous envisageons d’étendre nos réseaux, après Gao à Tombouctou … » a-t-il annoncé.

L’occasion a été opportune pour M. Bamba de rappeler que la Banque Atlantique a été le 1er groupe de l’espace UEMOA à mettre à la disposition des clients, des GABS intelligents. « A partir desquels, ils peuvent faire des transferts d’argent dans les 8 pays de l’UEMOA où nous sommes implantés, avec possibilités de changements de code PIN, des demandes de chéquiers etc. » Ce n’est pas tout, car il dira que leur banque a lancé depuis 2014, les offres packagées. Il s’agit d’une solution qui permet au client de souscrire à une palette de produits et services à tarification unique et mensuelle.

Une campagne de confirmation, dans tous les pays où la banque est présente !

La Banque Atlantique dira, M.Dotian Bamba est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

« Nous proposons des mesures d’accompagnement pour les projets publics- privés de grande envergure dans des domaines et secteurs tels que les infrastructures, l’agriculture, le BTP, l’industrie etc. Nous faisons le financement d’investissements, le financement des besoins d’exploitation, le financement du commerce à l’international, pour ne citer que ceux-là

Cette campagne institutionnelle, selon les dirigeants de la Banque Atlantique, se tiendra pendant un mois simultanément dans tous les pays ou existent des filiales de cette banque. Ils ont affirmé que le film et les visuels créés dans ce cadre témoignent de la bonne appréhension des attentes des clients par la Banque Atlantique. Ainsi cette campagne dénommée « faite pour vous » sera diffusée largement dans les spots TV, radio, presse et affichage urbain dans tous les pays de l’espace UEMOA.

Les cibles de cette campagne, selon Oumou Fané, sont les clients, les personnels et le grand public. « L’un des objectifs clés de cette campagne c’est de renforcer également notre visibilité, notamment notre appartenance à la Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP) »

L’appartenance à ce groupe, selon le directeur général de la Banque Atlantique-Mali, offre la possibilité aux filiales de profiter des synergies qui permettent une anticipation de besoins et attentes de leur clientèle. Cela en raison de ses différents marchés à travers entre autres, ses 8 banques commerciales, 4 compagnies d’assurances et bien d’autres.

Le Groupe BCP, qui est la maison mère de la Banque Atlantique, selon toujours M.Bamba est l’une des premières institutions bancaires du Maroc et les dix premières d’Afrique en termes de taille de bilan. Il est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays à travers le monde.

Lors de cette conférence de lancement de la campagne institutionnelle, la direction de la Banque Atlantique a levé un coin de voile sur ses nobles ambitions d’instaurer de rencontres périodiques avec les hommes de media pour communiquer sur les innovations et les actions de leur banque.

Moustapha Diawara

.