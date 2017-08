Ce vendredi 4 aoĂ»t 2015, Ă la Maison de la presse, le Cadre de Concertation des Directeurs de Publication (CCDP) et la Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts ont initiĂ© une journĂ©e d’information des hommes de mĂ©dias sur le civisme fiscal.

Cette rencontre qui a enregistrĂ© la participation d’un nombre important de journalistes a Ă©tĂ© coprĂ©sidĂ©e par Aboubacar Bany Zon, le coordinateur de la CCDP, Oumar Bilal Maiga Mme Coulibaly Zaliatou Diarra, respectivement Directeur des impĂŽts du district de Bamako et responsable de la cellule communication de la Direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts (DGI).

La DGI qui a l’ambition de communiquer davantage, se propose Ă travers une sĂ©rie d’actions, de rendre son administration plus proche des usagers, Ă l’occasion de l’organisation de cette rencontre avec la presse dont le thĂšme portait sur : «le civisme fiscal des organes de presse».

En le faisant, Mme Coulibaly Zaliatou Diarra, a voulu coller Ă la lettre la politique de l’Emergence prĂŽnĂ©e par la DGI, qui voudrait voir l’élargissement de l’assiette des impĂŽts de l’Etat. En effet, selon l’administration fiscale, il faut sensibiliser et informer les contribuables pour qu’ils remplissent correctement leurs obligations.

Il est Ă©tabli, selon la cheffe de la cellule communication de la DGI, que sa structure qui doit veiller Ă ce que les contribuables reçoivent une information fiable et claire sur les obligations qui leur incombent, notamment les taxes qui leur sont applicables, les dates de dĂ©clarations ainsi que le moment de leur paiement. De mĂȘme, il s’agira d’indiquer aux contribuables les changements intervenus dans la loi fiscale, mettre Ă leur disposition les diffĂ©rents imprimĂ©s fiscaux et, en dĂ©finitive, avoir un accĂšs facile Ă une information.

Le manque de communication constitue donc, Ă n’en point douter, une des causes essentielles des relations parfois conflictuelles entre cette administration et de nombreux usagers, ce qui les rendait allergiques Ă se manifester spontanĂ©ment vis-Ă -vis de l’ImpĂŽt. Pour Mme Coulibaly Zaliatou Diarra, “l’impĂŽt ne peut ĂȘtre acceptĂ© que s’il est compris”, c’est pourquoi cette administration a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă communiquer pour mieux faire accepter l’impĂŽt et faciliter ainsi la comprĂ©hension fiscale, qui devient au fil des ans de plus en plus complexe.

C’est ce qui explique l’organisation de cette journĂ©e de sensibilisation aux hommes de medias enrĂŽlĂ©s par le Coordinateur de la CCDP, Aboubacar Bany Zon, qui vise, principalement, deux objectifs Ă savoir la sensibilisation des usagers et la vulgarisation des lois et techniques fiscales.

L’administration fiscale doit, en effet, prendre une part active Ă l’information et Ă l’éducation civique des usagers afin de mieux se rapprocher d’eux et d’amĂ©liorer par la mĂȘme occasion leurs relations. Cette retrouvaille d’échanges avec les journalistes a aussi donnĂ© l’occasion Ă Oumar Bilal Maiga, Directeur des impĂŽts du district de Bamako, l’occasion d’expliquer au public le fondement de l’impĂŽt, son utilitĂ© et les missions fiscales et fonciĂšres de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts.

Dans cette optique, ces experts du fisc ont ainsi l’occasion d’interpeller les contribuables, et surtout les initiĂ©s du jour, Ă savoir la presse, non pas pour s’acquitter de leur impĂŽt, mais pour instaurer un dialogue et jouer pleinement la carte de la transparence Ă l’effet de mieux faire passer la pilule de la collecte de l’impĂŽt qui est, comme chacun peut le deviner, difficile Ă avaler.

Autres buts visĂ©s par Aboubacar Bany Zon, Oumar Bilal Maiga et Mme Coulibaly Zaliatou Diarra : la promotion du civisme fiscal qui, progressivement, conduira les usagers Ă acquĂ©rir les rĂ©flexes volontaires de s’acquitter de leurs obligations fiscales, et prĂ©senter une nouvelle image de la Direction GĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts qui devra ĂȘtre plus ouverte au public afin de garantir l’équitĂ© de tous les citoyens face Ă l’impĂŽt.

Freddy Matar Sylla