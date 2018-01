Après Bamako et Koutiala, la ville de Kita a abrité la 3eme édition du festival panafricain de la cotonnade(FEPAC).

Organisé par l’Association des Jeunes pour la Valorisation du Coton (AJVC), le festival panafricain de la cotonnade s’est déroulé du 5 au 6 janvier 2018.

La cérémonie de lancement de cette 3ème édition a mobilisé au carrefour des jeunes de Kita des représentants de l’APCAM, de la CMDT, de la Fédération Régionale des Artisans du District de Bamako, des autorités administratives et coutumières de Kita ainsi que l’honorable Ouali DIAWARA, président d’honneur de l’évènement.

Dans son introduction, M. Soriba CISSÉ représentant du Maire de Kita a souhaité la bienvenue aux festivaliers venus de divers horizons ainsi qu’aux autorités qui ont effectué le déplacement de Kita. Il s’est réjoui du choix de sa municipalité pour abriter ce grand rendez-vous agricole et d’intégration

Pour finir il a remercié les membres de l’AJVC au nom du Maire DABO avant de les encourager à s’investir davantage dans des activités de sensibilisation sur la culture du Coton au Mali, afin celui-ci puisse maintenir sa place de premier producteur de Coton en Afrique.

« Les mots me manquent pour remercier la population, les artisans, la grande famille des griots, les familles fondatrices de Kita, les élèves et étudiants ainsi que les autorités de Kita pour l’accueil chaleureux réservé au FEPAC », a entamé le promoteur de l’évènement, M. Abdramane SY. À l’en croire, l’objectif du festival est de sensibiliser les jeunes du Mali sur l’importance du coton, qui selon peut être une alternative à l’eldorado qu’ils partent chercher ailleurs.

Le FEPAC se veut un forum d’échange et de dialogue afin de trouver des perspectives et rendre le coton encore plus important pour le bien-être de la population malienne et africaine en générale. Les initiateurs du festival ambitionne de construire des usines de transformation de coton au Mali et pallier ainsi à la pauvreté et l’immigration des jeunes maliens. M. Soloba Mady KEITA, le Directeur Général adjoint de l’APCAM, promet l’accompagnement des coton-culteurs pour la promotion du coton au Mali.

Au lendemain de la cérémonie de lancement, s’est tenue une conférence sur le thème: ” impact de la culture du coton dans le développement local et l’immigration clandestine “, elle était focalisée sur les perspectives de transformation du coton. Le conférencier n’était autre que M. DIABATÉ, promoteur de plusieurs usines de transformations de coton dans le cercle de Koutiala.

Quant au représentant de la CMDT, il a mis l’accent sur la portée économique du coton dans le pays et surtout en milieu rural. Des prestations d’artistes et des visites de terrain ont mis fin à cette 3eme édition.

Vivement la 4ème édition !

Dognoume DIARRA

