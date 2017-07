Le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, à la tête d’une forte délégation, composée entre autres du PDG de la CMDT, Pr Baba Berthé, du président de l’APCAM, M. Bakary Togola et des chefs des services rattachés à son département, a effectué le dimanche 16 juillet 2017, une visite de terrain dans la zone cotonnière de Kita. Dans la délégation, on remarquait aussi la présence de l’honorable Drissa Namogo, de la Commission Développement rural et élu à Kita. L’objet de cette visite était d’échanger avec les paysans sur les conditions de démarrage de la campagne agricole dans la zone et recenser les préoccupations auxquelles ils sont confrontés. A travers des visites de champs et les échanges avec l’ensemble de l’encadrement et producteurs agricoles, la délégation a pu constater l’évolution de la campagne dans la zone cotonnière de Kita qui se caractérise par des pluies précoces mais irrégulières.

La délégation a été accueillie à Soribougou par les autorités de Kita, notamment le Préfet, le 3ème adjoint au maire, l’administrateur général de la filiale Ouest SA de la CMDT de Kita, M. Modibo Tangara et une foule sortie nombreuse pour la cause. Ici, elle a visité les neuf hectares et demi du champ de coton du paysan Karamoko Coulibaly. Comparativement à la campagne précédente, notre paysan modèle, devant le ministre Nango Dembélé et le PDG de la CMDT, le Pr Baba Berthé, a expliqué être en avance et dit avoir le nécessaire du matériels agricoles. Il évoque comme difficultés l’insuffisance de bœufs pour le labour. «Les pluies sont arrivées plutôt que prévues, malgré les dispositions prises, j’ai eu des difficultés à avoir ces animaux à temps pour labourer mon champ. Mais nous nous réjouissons de la qualité de l’engrais», a déclaré le paysan Karamoko Coulibaly. Le ministre a fait savoir que depuis le mois de mai dans certaines localités, ceux qui ont des tracteurs ont labouré leurs champs et semé rapidement. Par contre, ceux qui dépendent des animaux ont dû attendre qu’ils prennent un peu d’embonpoint pour commencer les travaux de labour.

Autre lieu, autre réalité. A Nafadjikoro, toujours sur la route de Kita, hommes, femmes, vieux et enfants étaient sortis pour expliquer à la délégation ministérielle le manque d’eau potable pour la localité. Ici, le ministre Nango Dembélé a promis de tout mettre en œuvre pour permettre aux habitants de Nafadjikoro d’avoir de l’eau potable, avec l’installation prochaine de pompes à eau. C’est sur cette note de promesse des autorités et d’espoir pour les quelques âmes de cette localité, avec à l’appui des messages de soutien et de bénédiction que la délégation a pris la route pour la ville de Kita.

Nécessité de relever le taux d’équipements des producteurs

Arrivée à Kita aux environs de 11 heures, la délégation, après avoir été accueillie par les travailleurs de la filiale ouest de la CMDT, a eu des échanges avec l’ensemble de l’encadrement et quelques paysans de la localité. C’était au siège de la direction de la CMDT de Kita, c’est-à-dire la filiale ouest de la Compagnie. Dans ses mots de bienvenue à la délégation, le 3ème adjoint au maire de Kita indiquera que le démarrage de la pluviométrie est bon dans l’ensemble et a exhorté les paysans à aider les autorités du pays dans leur lutte contre l’insécurité alimentaire.

Prenant la parole, l’Administrateur général de la filiale ouest de la CMDT, M. Modibo Tangara soulignera que la filiale Ouest couvre le cercle de Kita, une partie de Keniéba et de Bafoulabé. Elle a une superficie de 35 250km2 pour une population de 414 330 habitants répartis entre 16 902 exploitations cotonnières et en quatre secteurs qui sont Djidian, Kita, Kokofata et Sébékoro. M. Tangara expliquera ensuite que la plus grande production de coton de cette zone a été réalisée durant la campagne 2016-2017 avec 48 mille 905 tonnes et la plus faible a été celle de la campagne 2009-2010 avec 7 mille 988 tonnes. Il importe de souligner que la CMDT, n’est pas seulement que le coton, c’est aussi les cultures céréalières comme le maïs, le mil, entre autres. Ainsi, à Kita, durant la campagne 2016-2017, la production céréalière a été de 149 mille 319 tonnes. Ici, il faut retenir que la production record de Kita durant la campagne 2016-2017 a fortement contribué à faire du Mali, le deuxième producteur de coton en Afrique de l’Ouest après le Burkina Faso. Comme difficultés de la campagne précédente, l’administrateur général de la filiale Ouest de la CMDT soulignera l’insuffisance de pluie, le traitement de semis et la divagation des animaux.

S’agissant de la campagne 2017-2018, M. Tangara dira que les conditions pluviométriques qui ont été favorables dans la troisième décade du mois, ont permis une accélération du rythme des semis pour toutes les cultures. Par contre, dit-il, « le déficit pluviométrique du mois de juillet 2017 a joué sur le rythme des semis. Il a évoqué d’autres facteurs de la campagne comme le maintien du prix du coton graine à 250 F CFA/kg pour le premier choix, 225 F CFA pour le deuxième choix et 205 F CFA pour le troisième choix. Il a rappelé le paiement aux paysans de quelques 3 milliards de F CFA au titre de ristournes pour la campagne précédente. M. Tangara a conclu en invitant les paysans au respect des techniques proposées par les encadreurs.

Quant au PDG de la CMDT, le Pr Baba Berthé, après avoir remercié les producteurs pour le record de la production et de qualité de coton de la campagne 2016-2017, a invité, producteurs et encadreurs à redoubler d’efforts pour cette campagne afin que le Mali puisse devenir le premier producteur de coton en Afrique de l’Ouest. Avec le programme de pluies provoquées et autres dispositions, le premier responsable de la CMDT dira que tout sera mis à la disposition des paysans pour l’atteinte des objectifs fixés pour la campagne 2017-2018.

A son tour, le président de l’APCAM, Bakary Togola, a annoncé aux paysans que, selon les services de la météo, les pluies devraient continuer jusqu’au mois de novembre 2017 et les a invité à une bonne et juste utilisation des engrais subventionnés qui sont livrés dans cette zone à près de 98%.

Toujours au cours de cette rencontre, M. Sékou Keita, au nom des paysans de Kita, a salué les agents d’encadrement de la CMDT tout en demandant aux plus hautes autorités d’augmenter le nombre des tracteurs distribués aux producteurs. Car, dit-il, les animaux ne sont toujours pas disponibles au moment propice, et ne travaillent pas au même rythme que les engins mécaniques agricoles. D’où la nécessité, selon le ministre de l’Agriculture, le Dr Nango Dembélé, de relever le taux d’équipements des producteurs. «Le taux d’équipements des producteurs sera progressivement relevé avec 300 tracteurs qui seront bientôt distribués », a annoncé le ministre Dembélé. Plus de tracteurs et une utilisation des intrants, augmenteront, selon le ministre, le rendement à l’hectare, tout en améliorant le sort des paysans avec des excédents qui vont être générées.

Yacouba Mallé du syndicat de la CMDT et l’honorable Drissa Namogo ont également insisté sur la nécessité d’une bonne collaboration entre encadreurs et producteurs pour de meilleurs rendements.

Après ces moments d’échanges, où visiblement chacun est sorti satisfait, la délégation a pris la route pour le champ de maïs d’Antigué Keita à Bougouya. Notons que pour les trois hectares du champ de maïs, les intrants ont été livrés par l’Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS). Et, selon le propriétaire du champ, M. Antigué Keita, ses jeunes plantes de maïs ont reçu les premières doses d’engrais.

Ici et faisant le bilan de cette visite, le ministre Nango Dembélé dira qu’ «on ne peut pas subventionner les intrants qui n’ont aucun impact sur le rendement, c’est une perte sèche pour l’économie». Il a néanmoins félicité la CMDT pour la qualité des intrants mis à la disposition des producteurs. Il a invité les uns et les autres à œuvrer pour l’amélioration du rendement à l’hectare avec le même niveau de dépense en intrants.

Quant au Pr Baba Berthé, PDG de la CMDT, il conclura cette visite en déclarant que «nous avons une campagne à géométrie variable ». Pour lui, il est clair que nous vivons là les conséquences des changements climatiques. Face aux constats, le premier responsable de la CMDT a invité les différents acteurs de la compagnie à une synergie d’actions. «Ce qui importe maintenant, c’est la persévérance dans les efforts, car, il est gênant après le record de l’année précédente de retomber à un niveau moindre les années suivantes. Je demande à nouveau aux producteurs une amélioration des performances. Nous sommes 2ème derrière le Burkina, il nous faut cette première place avec du coton en quantité et en qualité », a-t-il déclaré.

La visite a pris fin par une rencontre avec les notabilités de Kita au Conseil de Cercle de ville, où des prières et des bénédictions ont été faites pour le pays pour une bonne campagne agricole. C’est ensuite que la délégation a pris la route pour Bamako où elle a été accueillie par une grosse pluie dans la soirée du dimanche 16 juillet 2017.

Dieudonné Tembely

