La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT-Holding) a tenu sa 82è session de son Conseil d’administration. C’était le mercredi 21 décembre 2016 à l’hôtel Al Farouk. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le professeur Baba Berthé, Président Directeur Général de la CMDT. Il avait à ses côtés Bakary Togola, Président de l’Assemblée Permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali (APCAM) et tous les administrateurs.

Tout va bien à la CMDT ! C’est en résumé ce qui ressortdu 82èConseil d’administration de ladite entreprise.

Sous la houlette du nouveau patron de la CMDT Holding, Baba Berthé, les administrateurs ont passé au crible les principaux points inscrits à l’ordre du jour et qui étaient, l’examen et l’adoption du budget de l’exercice 2017 ; l’approbation du procès-verbal de la 80è session du Conseil d’administration de la CMDT, tenue le 30 avril dernier,l’examen et l’adoption du document relatif au financement de la campagne 2016-2017 et du plan de passation des marchés et la situation de commercialisation 2016-2017.

A l’issue des travaux, administrateurs de la CMDT ont approuvé le procès-verbal de la 80è session du Conseil d’administration de la CMDT, tenue le 30 avril 2016, sous réserve des corrections apportées. Ils ont aussi examiné et adopté le budget de l’exercice 2017 de la Holding CMDT-Sa.

Le projet de budget soumis à l’appréciation des administrateurs a été élaboré dans un contexte marqué d’une part, par une augmentation du volume de la production du coton graine qui, selon Baba Berthé, devra atteindre 645 000 tonnes et d’autre part, par une amélioration très sensible du cours mondial du coton.

S’agissant du budget de l’exercice 2017, il est prévu en produit à 275, 253 milliards de F CFA, soit une augmentation de 24% par rapport à l’exercice précédent. Le budget prévu en charges est de 263,474 milliards de F CFA. Soit une augmentation de 22% par rapport à l’exercice 2016 et en investissements à 18, 478 milliards de F CFA.

Le PDG de la CMDT a rappelé aux administrateurs que cette session se tenait dans une période d’abondance et qu’il fallait les temps de pénurie. Aussi, a-t-il précisé, le projet budget traduit la volonté de la CMDT de maitriser et de rationaliser les dépenses de leur société.

Quant au président de l’APCAM, Bakary Togola, il s’est réjoui des résultats de la campagne et a adressé des remerciements à tous les producteurs, à l’encadrement et aux autorités nationales. Il a invité le département de l’agriculture à tout faire pour rendre disponibles les intrants de qualité aux paysans ; gage de la réussite de la campagne agricole.

Habi Kaba Diakité