La Compagnie malienne de développement des textiles (Cmdt) a réalisé au titre de la campagne 2016-2017 une production record de plus de 647 000 tonnes de coton. Cette grande performance est à mettre à l’actif du duo Baba Berthé-Modibo Koné, l’actuel Pdg ayant parachevé avec brio un objectif rondement mené par son prédécesseur sur la base du principe sacrosaint de la continuité de l’administration. Cela est d’autant plus salutaire que le Pr Berthé n’a pas mis de côté le plan de campagne de Modibo Koné, relevé de ses fonctions à la surprise générale en pleine phase de la mise en œuvre de sa nouvelle vision pour la Cmdt. L’appétit venant en mangeant, la Cmdt se fixe comme objectif pour la campagne 2017-2018 la réalisation de 725 000 tonnes de coton. Ce qui est largement à la portée de Baba Berthé au vu de la croissance régulière de la production au cours des cinq dernières années, les chiffres passant de 449 646 t en 2012-2013 à plus de 647 000 t en 2016-2017.

Six cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (647 299) ! Tel est le chiffre exact de tonnes de coton produites par la Cmdt au titre de la campagne 2016-2017. Le président directeur général Baba Berthé peut fièrement et légitimement revendiquer ce record absolu dans les annales de la production cotonnière au Mali. Mais, l’ancien ministre de l’agriculture partage sans aucun doute ce résultat avec son prédécesseur Modibo Koné. Et cela pour plusieurs raisons.

Modibo Koné était arrivé à la tête de la Cmdt en décembre 2015 en remplacement de Kalfa Kéïta (actuel maire de la commune urbaine de Sikasso) au moment où celui-ci s’apprêtait à présenter son bilan de la campagne 2015-2016. Rappelons que Kalfa avait laissé 27 milliards de FCFA dans les caisses de la Cmdt (contre seulement 6 milliards quand il arrivait) au moment de la passation de service avec son successeur (11 janvier 2016).

Avec cet héritage, Modibo Koné a conçu un plan de campagne qui revoit à la hausse l’objectif de production annuel. Celui-ci passe de 513 000 t à 645 000 t. Pour atteindre cet objectif record, le nouveau Pdg a procédé à la révision et/ou au renouvellement des moyens de production et de transport, opté pour la continuité de recrutement du personnel, bref Modibo a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour ce faire.

Ensuite, Modibo Koné a dû gérer avec tact la forte crise qui minait le monde du coton avec cette plainte du Pdg sortant Kalfa Sanogo contre les producteurs de Koutiala. Ce contentieux était extrêmement préjudiciable pour la campagne si l’on sait que Koutiala représente la crème des producteurs maliens et un pourcentage non négligeable dans la performance cotonnière. Sans Koutiala (l’âme de la filiale Sud), on ne peut parler quasiment pas de coton au Mali.

Enfin, Modibo Koné avait initié quelques projets très ambitieux et utiles pour la Cmdt. A savoir : la création de deux filatures à Bamako et à Koutiala avec un total de 4000 emplois (majoritairement de femmes) ; la construction d’une usine moderne à Kimparana (filiale Nord-Est) dans le but de fixer les jeunes de la localité avec la création de milliers d’emplois ; et la signature d’une convention d’aménagement de 100 000 hectares à l’Office du Niger pour la coton culture, avec 50 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects.

Telle est la somme d’ingrédients réunis par Modibo Koné pour parvenir à la réalisation des 645 000 tonnes.

Et la machine avait commencé à être huilée quand, à la surprise générale, le président Ibrahim Boubacar Kéïta le relève de ses fonctions sur la base de simples rumeurs (Modibo aurait promis à l’opposant Soumaïla Cissé les voix des producteurs de l’office du Niger) au bout de trois trimestres et à quelques mois de la fin de la campagne.

Pr Baba Berthé est nommé Président directeur général de la Cmdt. Ancien ministre de l’agriculture, ce dernier était donc en terrain sinon connu, au moins familier. D’emblée, il décide de poursuivre et de parachever l’œuvre de son prédécesseur. Baba ne dévie pas d’un iota le plan conçu par Modibo Kéïta. Au contraire, il y ajoute sa touche.

Et le résultat est là , très satisfaisant. Baba Berthé a non seulement atteint l’objectif fixé par son prédécesseur, mais il l’a dépassé. A la date du jeudi 6 avril 2017, la Cmdt avait arrêté à 647 299 tonnes la production de la campagne 2016-2017.

Baba Berthé est un vrai bosseur. Il vient de boucler une tournée dans les zones de production qui l’a successivement conduit à Kita (la filiale Ouest), Fana et Dioïla (dans la filiale centre), Sikasso (la filiale sud), et à Kimparana (dans la filiale nord-est).

Pour la campagne 2017-2018, il voit plus grand que jamais, avec une prévision de 725 000 tonnes de coton. Au vu de la courbe relativement ascendante de la production au cours des cinq dernières campagnes, cet objectif parait réalisable. On est passé de 449 646 t en 2012-2013 à 548 696 t en 2014-2015 puis à 647 299 t en 2016-2017. Dans l’un et l’autre cas, on constate une augmentation d’environ 100 000 tonnes. Alors, pourquoi pas une augmentation de 78 000 tonnes pour la campagne 2017-2018 ? Baba Berthé peut y parvenir !

