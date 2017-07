Le ministre de l’agriculture, Dr Nango Dembélé est depuis le samedi 8 juillet 2017 dans les filiales Sud et Nord-ouest de la CMDT pour rencontrer en ce début de campagne les producteurs et l’ensemble des structures intervenants dans la culture, la commercialisation, le transport, le financement et la transformation du coton. Première sortie de terrain en zone CMDT, Dr Nango Dembélé mettra à profit cette visite pour s’enquérir et s’imprégner de la physionomie réelle de la campagne et véhiculer auprès des producteurs, autres intervenants, les messages forts du chef de l’Etat, premier paysan.

Outre le ministre de l’agriculture Dr Nango Dembélé, la délégation enregistre la présence du PDG de la CMDT le Pr Baba Berthé, Bakary Togola Président de l’APCAM, Seydou Diakité chef de cabinet, de deux conseillers technique, du directeur national de l’agriculture, du secrétaire général de la section syndicale de la section filière coton , Issa Finéré Dembélé, les conseillers de la CMDT et une forte délégation de la presse privée.

L’agriculture occupe une place de choix dans le programme prioritaire du président de la république S.E.M Ibrahim Boubacar Kéita qui ambitionne de faire le secteur le moteur de notre développement économique. Il y croit et l’a dit haut et fort.

La campagne Agricole 2016/2017 on le sait s’est déroulée dans de bonnes conditions agro climatiques, renforcée par des actions de soutiens et de suivis rapprochés, à savoir : la mise en valeur de nouvelles terres Agricoles; la subvention des intrants ; l’opérationnalisation du programme 1000 tracteurs et la diffusion de nouvelles technologies Agricoles. Le Projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République est de développer une Agriculture moderne, compétitive, durable, créatrice de richesse et pourvoyeuse d’emplois.

La combinaison de ces différents facteurs a permis d’atteindre les productions records de 8,8 millions de tonnes de céréales et 647 000 tonnes de coton. Les prévisions de production totale des céréales sont de 9 820 244 tonnes contre 8 849 551 tonnes en 2016/2017, soit un taux de 11%.

Lors de la 7ème session du Conseil supérieur de l’agriculture a dans le cadre des objectifs de production du Programme promotion de la filière coton retenu la réalisation pour le compte de la campagne 2017- 2018, 725 000 tonnes contre 647 000 tonnes en 2016-2017. Le coût de l’intensification du système coton est estimé à 136, 6 milliards de CFA. Le montant de la subvention de l’Etat est estimé à 33 369 000 000 F CFA, soit 24% du coût total des engrais. Avec l’acquisition des intrants subventionnés à 11 000 F CFA/sac de 50kg, 2500 F/sac de l’engrais organique et 3 000 F/sac du PNT les engrais vont coûter aux producteurs du système coton 103 231 921 675 F CFA.

Au cours de la campagne 2017/2018, la CMDT mettra en œuvre un programme de chaulage de 38 651 ha sur l’ensemble des filiales. La quantité de chaux nécessaire pour ce programme est de 15 460 tonnes.

Il était normal qu’au sortir de cette session du Conseil supérieur de l’agriculteur que le nouveau ministre effectue une visite dans les filiales Sud et Nord Est de la CMDT, afin de prendre contact avec les producteurs, les encadreurs, s’enquérir de la physionomie de la campagne cotonnière et c’est par la coordination de Bougouni que le ministre a débuté sa visite. Il a été accueilli à l’entrée de la ville par le préfet qui avait à ses côtés les chefs de services.

La coordination de Bougouni est composée des cercles de Bougouni,Kolondièba et Yanfolila avec une population de 950 022 habitants. La coordination a six secteurs que sont Bougouni, Dogo, Garalo, Koumantou, Kolondièba et Yanfolila. La coordination de Bougouni a 111 zones de production agricole. 853 villages sont encadrés par la CMDT. Cette coordination qui a eu l’honneur de recevoir le ministre à un objectif de 152000 hectares cultivables. Au moment du passage du ministre dans cette coordination, les objectifs d’emblavures étaient à 99,02% avec une réalisable attendue de153000. Dans cette coordination, on ambitionne d’avoir une production de 162 000 tonnes de coton pour un rendement à l’hectare de 1, 066 tonne.

Rencontre entre le ministre, les paysans et autres acteurs du secteur coton

C’est la salle Siraba Togola qui a abrité cette importante rencontre entre le ministre, les paysans et les autres acteurs du secteur coton.

Après les mots de bienvenue du Maire de Bougouni, du Préfet, le coordinateur de la CMDT de Bougouni, Issa Sidibé a présenté la physionomie de la campagne. Intervenant à la suite de son coordinateur le Pr Baba Berthé, dans son adresse aux travailleurs, producteurs et autres intervenants, a invité à un dépassement de soi afin de battre le record de la dernière campagne. Il a salué et apprécié les prouesses réalisées grâce à l’engagement de tous. Le Pr Baba Berthé a mis à profit cette sortie pour mettre un accent particulier sur la gestion des intrants agricoles. Il a informé l’assistance sur le niveau d’évolution des négociations en cours auprès des plus hautes autorités pour la subvention de la chaux agricole. En attendant la réponse des plus hautes autorités, la CMDT a décidé de prendre en charge la subvention de la chaux vive au prix de 2500 FCFA/sac. Interpellé par rapport à la gestion de l’aliment bétail et de la régionalisation de la CMDT, le PDG de la CMDT a éclairé la lanterne des uns et des autres. Enfin, il a mis en garde les agents véreux contre les malversations éventuelles d’intrants.

Modi Diallo, au nom des producteurs, a donné l’assurance que tout est en train d’être mis en œuvre pour réussir la campagne agricole. Il a remercié le Chef de l’Etat pour les appuis multiples.

Bakary Togola, président de l’Apcam, de son côté, a exhorté les producteurs à faire tout pour relever les immenses défis et à faire preuve d’écoute des encadreurs.

Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango Dembélé, en terrain connu, a transmis le message du premier paysan du Mali qu’est IBK aux coton-culteurs de Bougouni. Il a rassuré les uns et les autres sur la poursuite des actions entreprises par le président de la République pour mieux développer notre agriculture. Interpellé par rapport aux échéanciers de paiement des tracteurs, le ministre a promis de s’impliquer pour le respect des engagements de départ. C’est un ministre comblé qui a quitté la salle pour visiter les champs de coton et de maïs de Toula et de Ouré. Dans ces deux sites, Dr. Nango Dembélé a échangé avec les paysans avant de leur prodigué des conseils sages. Le seul hic est que la pluie fait défaut.

Hier dimanche, le ministre a visité à Kadiolo le site de l’usine, et un champ à Lofigué. Ici les semis présentent un bon aspect. Dans l’après-midi Dr Nango a rencontré dans la salle de conférence de l’Assemblée régionale l’ensemble des intervenants dans le milieu rural avant de prendre la route de Koutiala. Ce matin il est dans la capitale de l’or blanc dans la filiale nord-est de la CMDT.

Nous y reviendrons.

Tiémoko Traoré depuis Sikasso