M. Yena a annoncé le départ de notre compatriote Amadou Ousmane Djittèye en fin de mandat à la tête de l’Asecna, après six ans de loyaux services. Son passage à la tête de l’Asecna, dira-t-il, a permis la mise à niveau du personnel pour assurer le bon fonctionnement des services ainsi que l’amélioration des conditions de travail et des travailleurs sanctionnés par une retraite complémentaire qui portera désormais son nom “retraite Djittèye”.

Le METD a engagé le Comité à anticiper sur les dispositions permettant d’avoir la capacité de répondre à cette demande potentielle de trafic. En plus des efforts consentis à Bamako, l’accent devra être mis sur la reprise des activités au nord du pays, en particulier à Tombouctou sans oublier l’amélioration des conditions d’exploitation des aéroports de Kayes Dag-Dag et Sikasso Dignangan.

“La réussite de cette importante rencontre constitue un défi pour nous acteurs du transport aérien”, a déclaré Mme Traoré. Et d’ajouter que le succès de ce sommet devrait permettre de restaurer et renforcer la confiance de la communauté internationale en notre pays, en particulier en notre capacité de mobilisation. Pour elle, notre pays reste débout et demeure une destination sûre aussi bien pour les investisseurs que pour les touristes.

Le METD a salué l’engagement et les efforts de la délégation de l’Asecna et des agents dans l’exécution des missions. Elle a rappelé l’importance de la session à la veille du Sommet Afrique-France.

M. Yena a salué le courage et l’engagement du METD pour le bien-être des activités aéronautiques au Mali, à travers notamment l’exécution des travaux du nouveau terminal et des façades de l’aéroport international-Modibo Kéita-Sénou. Des actions saluées par tous les acteurs du transport aéronautique.

