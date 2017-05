Le Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta, prend part au 4e Forum Mondial sur le dialogue interculturel qui s’ouvre aujourd’hui 5 mai 2017, Ă Bakou, capitale de l’AzerbaĂŻdjan.

C’est sur invitation de son Homologue de la RĂ©publique d’AzerbaĂŻdjan que son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta, Chef de l’Etat, accompagnĂ© de son Ă©pouse, Mme KĂ©ĂŻta Aminata MaĂŻga, prend part au Forum qui se tient, les 5 et 6 mai 2017.C’est Ă bord de l’avion de commandement prĂ©sidentiel ‘‘Mali 01’’ que le couple prĂ©sidentiel et leur dĂ©lĂ©gation ont quittĂ© Bamako.

Le forum dont le thĂšme porte sur «Le dĂ©veloppement du dialogue interculturel : nouvelles opportunitĂ©s pour la sĂ©curitĂ© humaine, la paix et le dĂ©veloppement durable» se tient en partenariat avec l’UNESCO, l’Alliance des civilisations, l’Organisation mondiale du Tourisme de l’ONU, l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Conseil de l’Europe et l’ISESCO.

En marge du prĂ©sent forum, le 2e  Forum acadĂ©mique des chaires UNESCO sur le dialogue interculturel et interreligieux et la 3e  rĂ©union du RĂ©seau international de la plateforme en ligne de la Route de la soie de l’UNESCO ont eu lieu hier.

Lors de la session plĂ©niĂšre aujourd’hui, les discussions porteront sur le thĂšme «Le soutien au dialogue et aux valeurs universelles en tant que moyens pour la prĂ©vention de l’extrĂ©misme violent».

Au moins, 40 sessions et événements se tiendront lors du forum.

Le Forum rĂ©unira des personnalitĂ©s officielles de 120 pays, des ReprĂ©sentants de 39 organisations internationales et plus de 50 Organisations Non Gouvernementales, de Hauts Fonctionnaires d’Etat et de Gouvernement, des dirigeants des organisations internationales, des PrĂ©sidents de parlement, des Scientifiques, des Ambassadeurs, des PersonnalitĂ©s connues et plus de 30 Ministres figurent parmi les participants au forum.

Cyril ADOHOUN