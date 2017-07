Dans la lutte contre le terrorisme au Mali et dans le Sahel, les efforts du Président IBK sont énormes et salués par les partenaires du Mali à l’instar de Son Altesse, le Général Cheick Saïf Bin ZAYED des Emirats Arabes Unis. « Vos efforts, depuis votre arrivée au pouvoir, nous rassurent et votre leadership est réel », a-t-il adressé à IBK.

La semaine dernière, le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, a effectué une visite de 72 aux Emirats Arabes Unis. Celle-ci intervient à un contexte particulier de la vie de notre pays caractérisé par la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, la mise en place et l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel et la mise en œuvre du programme présidentiel d’urgences sociales au profit des populations.

Alors qu’au même moment, au plan international, sévissent le terrorisme, la crise diplomatique entre l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Yémen, l’Egypte et le Qatar, l’embargo sur le pays, causant ainsi une situation de tensions et de malaises au sein de l’OCI et de la Oummah islamique.

Président en Exercice du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Kéïta a, à Abu d’Abi, fait un plaidoyer de haut niveau pour le G5 Sahel. Il a informé son hôte, Son Altesse le Général Cheick Saïf Bin ZAYED des Emirats Arabes Unis, de la décision des pays membres du groupe de conjuguer leurs efforts et de mutualiser leurs moyens pour mener une lutte implacable contre le terrorisme dans l’espace sahélien. Cela, avec, bien entendu, le soutien de la France et de l’Europe, lors du Sommet extraordinaire du G5 Sahel.

«Nous avons jeté les bases de la Force conjointe qui nous permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. L’Etat-major conjoint, mis sur pied, est dirigé par mon propre Chef d’Etat-major. Nous sommes dans la phase d’installation », a explicité Son Excellence IBK.

Aux dires du Chef de l’Etat, cette installation devrait se faire dans un bref délai. Cela, vu l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi le Président IBK a fait savoir à son interlocuteur que108 millions d’euros ont été mobilisés à la date d’aujourd’hui sur les 423 millions d’euros estimés en termes de besoins: 50 millions d’euros de l’Union Européenne ; 50 millions des pays membres et 8 millions de la France. L’avion étant le moyen le plus rassurant pour combattre le terrorisme, le Président de la République a, par ailleurs, insisté sur les besoins cruciaux en matière d’aviation. Car, a-t-il dit, le Tchad qui avait des avions vient d’en perdre 30 à cause des orages. Ce qui démunit davantage le G5 Sahel.

Face à ce phénomène gangrénant, le regret du Prince, Vice-premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Son Altesse le Général Cheick Saïf Bin Zayed, ne s’est pas fait masquer surtout quand il s’agit du doigt accusateur toujours pointé vers les pays musulmans chaque fois qu’un attentat terroriste est perpétré dans le monde.

«Il y a quelques pays qui sont concernés », reconnaît-il, avant de saluer la création du G5 Sahel pour contrer le terrorisme qui, selon lui, n’a pas de frontière.

«Vos efforts, depuis votre arrivée au pouvoir, nous rassurent et votre leadership est réel », a reconnu Son Altesse. Dans le cadre du G5 Sahel, il continuera en faisant remarquer que le Président IBK servira de modèle aux autres pays.

«Les défis sont énormes et communs. On est obligé de collaborer avec vous et votre leadership nous rassure beaucoup », a avoué l’hôte du Président IBK.

Toutefois, le Prince a aussi informé le Président de la République que son pays est confronté au problème du terrorisme à travers l’Etat qatari qui héberge non seulement les opposants, mais un principal financier du terrorisme dans certains pays.

Cyril ADOHOUN