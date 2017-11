Le Premier Ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel et le vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l’Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste, Alexander de CROO, sont en mission dans notre pays. Ils ont profité de cette mission officielle pour visiter le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) sis au Quartier Mali.

Le visiteur et sa délégation ont été accueillis par le Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadou KONATE.

La Belgique entretient un partenariat avec le CNAOM à travers le Comité International de la Croix Rouge (CICR) et Handicap International (HI). Il consiste à soutenir ledit Centre par une subvention des matières premières importées pour la fabrication des appareils orthopédiques (prothèses et orthèses) et les formations des techniciens orthoprothésistes.

La Belgique, a par ailleurs à travers Handicap international, lancé cette année un projet de recherche de la réadaptation physique en Afrique de l’Ouest en introduisant la Technologie Impression 3D. Le Système permet de dessiner et de réaliser des pièces qui seront ensuite assemblées pour en faire un produit. L’idée générale de ce procédé est d’utiliser les capacités de l’ordinateur, afin de dessiner la pièce en deux dimensions (2D) ou, mieux encore, en trois dimensions (3D) pour ensuite la fabriquer grâce à une machine connectée directement sur l’ordinateur. Les objectifs de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) sont d’une extrême précision, de réaliser en minimisant l’intervention humaine, les prothèses et orthèses, selon la Correspondante de Handicap International Griet De COSTER.

Ainsi après la visite du CNOAM, Charles Michel a loué l’excellente relation qui lie nos deux pays. Il qualifiera cette relation de loyale et de fidèle. Par ailleurs, le Premier Ministre Belge a indiqué que son pays intervient au Mali dans plusieurs domaines, notamment pour son redressement après la crise multidimensionnelle qui l’a secoué.

Le vice-Premier ministre belge à son tour, a mis l’accent sur l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD), un programme qui n’entend plus voir de précarité extrême dans le monde à l’échéance fixée. C’est pourquoi, son pays intervient au Mali pour nous aider à atteindre le développement. Il a laissé entendre que : « on ne laissera personne derrière ». Autrement dit, on ne doit point oublier une personne du fait de son handicap. D’où le partenariat avec le CNAOM. Il a rassuré sur l’accompagnent de son pays en faveur du CNAOM.

Quant au Ministre en charge de la Solidarité, Hamadou KONATE, il a jugé que cette visite est l’expression éloquente de la marque de solidarité et de partage de la Belgique à l’endroit de notre pays. Il s’est réjoui de la construction d’un centre de réadaptation à Mopti par le CICR et le projet pilote d’impression 3D par HI. Ces deux projets soutenus par la Belgique permettront, selon le Ministre KONATE de mieux prendre en charge plusieurs handicapés physiques. Il a remercié la Belgique pour la coopération multiforme qu’elle entretient avec notre pays.

A tire de rappel, le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) est un Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière créé par la loi N°02-065/AN-RM du 18 Décembre 2002. Le décret N°03-482/ P-RM du 17 Novembre 2003, modifié par décret N°2016-0832/ P-RM du 1er Novembre 2016, fixe son organisation et ses modalités de fonctionnement. Les organes d’administration et de gestion sont : le Conseil d’Orientation ; la Direction générale et le Comité Scientifique et Technologique.

La loi N°02- 065 du 18 Décembre 2002 dispose en son article 2 que le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) a pour mission de fournir les prestations spécialisées en matière d’orthopédie et de rééducation ainsi que toutes les opérations concourantes à la réalisation de cette mission. A titre d’illustration, le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) a consulté 8. 966 Patients; produit 575 Appareils orthopédiques ; réalisé 13.782 séances de rééducation et traité 590 Enfants pieds bots au cours de l’année 2017.

Source MSAH

