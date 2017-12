Dans le cadre de la coopération, le maire de Kirané Kaniaga dans le cercle de Yelimané M.Guimba Traoré a effectué du 20 novembre au 1er décembre 2017 une visite à Montreuil en France. Il a profité de l’occasion pour signer avec son homologue M. Patrice Bessac une convention de coopération de 4ans.

Au cours de cette visite les échanges ont porté sur : la sécurité alimentaire, la gestion des finances, l’innovation économique et sociale, l’eau et l’assainissement. La visite a pris fin par la signature d’une convention de coopération de 4 ans entre les deux parties. Depuis plusieurs années la commune de Kirané Kaniaga (cercle de Yelimané) et la commune de Montreuil (France) nouent un partenariat de développement. Pour renforcer cette coopération le maire de Kirané M.Guimba Traoré a été invité par le maire de Montreuil M.Patrice Bessac. Du vingt 20 novembre au 1er décembre le maire de Kirané était à Montreuil. Cela pour la signature d’une nouvelle convention de coopération décentralisée entre sa commune et celle de M. Patrice Bessac. Composée de huit (8) articles, la présente convention prend effet de sa date de signature jusqu’en 2020. Elle a pour thématiques: l’appui institutionnel et organisationnel, la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification, l’appui au développement économique, à la création d’entreprise et à l’insertion des jeunes et l’appui à la promotion féminine.

Au chapitre des secteurs transversaux: l’appui à l’éducation, l’accès à la culture et à la santé et l’assainissement. Les résultats attendus de cette convention sont : le renforcement de la démocratie participative, gage d’un développement harmonieux, l’amélioration des services rendus par les collectivités territoriales au citoyen, l’amélioration des conditions de vie des populations de Kirané Kaniaga par la mise en œuvre d’actions locales plus proches des préoccupations des habitants de Kirané. Le Maire de Kirané souhaite que la signature de cette convention permette de soutenir les projets que son administration a initié. Guimba Traoré poursuit que la concrétisation rapide de cette convention passe aussi par le financement des jeunes porteurs de projet de développement pour la commune de Kirané Kaniaga.

Le maire Guimba Traoré a saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des ressortissants de Kirané à travers l’association pour le développement du cercle de Yelimané en France (ADCYF) pour leurs préoccupations pour le développement de leur pays.

Moussa BOUARE

